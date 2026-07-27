Zamek w Liwie stolicą teatru – IV Festiwal Teatralny w plenerze zakończony sukcesem

Spektakle pełne emocji i symboli

Festiwal zainaugurowano 24 lipca o godzinie 18:00 spektaklem familijnym „Kusy Janek” w wykonaniu Teatru Słuchaj Uchem. Była to pełna muzyki, ludowych pieśni i tańców opowieść o podróży w poszukiwaniu Królewny z Drewna, która wprowadziła widzów w świat dawnych zabaw i dziecięcej wyobraźni.

Wieczory należały do publiczności dorosłej. Głównym punktem programu było „Sanatorium pod klepsydrą” w reżyserii Sebastiana Gontarza, wystawione w piątkowy i niedzielny wieczór o godzinie 21:00. To oniryczne widowisko, inspirowane twórczością Brunona Schulza (m.in. utworami „Wiosna” czy „Traktat o manekinach”), mistrzowsko wykorzystało naturalną przestrzeń zamkowego otoczenia, tworząc niepowtarzalną opowieść o pamięci i przemijaniu. W sobotę widzowie obejrzeli spektakl „Małe kobietki” w reżyserii Ingi Chmurzyńskiej – współczesny kolaż sceniczny podejmujący refleksję nad rolami kobiet i ich zawodowymi aspiracjami.

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Festiwal w harmonii z historią i naturą

Tegoroczna edycja kontynuowała tradycję plenerowych spotkań, zapoczątkowaną sukcesem poprzednich lat, kiedy to publiczność mogła podziwiać takie sztuki jak „Ślub” Gombrowicza czy „Zemstę” Fredry. Formuła festiwalu pozwoliła na wykorzystanie historycznych murów, wieży bramnej oraz nowo powstałego tarasu nad gotycką piwnicą jako naturalnej scenografii. Magię wieczorów podkreślało otoczenie rzeki Liwiec, tworzące rzadko spotykaną więź między aktorami a naturą.

Sukces IV edycji potwierdził, że Zamek w Liwie jest nie tylko zbrojownią, ale żywym ośrodkiem kultury, umiejętnie łączącym edukację historyczną z nowoczesnym teatrem.

Sebastian Gontarz to reżyser, instruktor oraz edukator teatralny, który od ponad dziesięciu lat aktywnie kształtuje życie kulturalne regionu. Pochodzi z podliwskiej miejscowości Pieńki, a za swoje miasto rodzinne uważa Węgrów, gdzie koncentruje znaczną część swojej działalności artystycznej. Jest głównym inicjatorem i pomysłodawcą Festiwalu Teatralnego na Zamku w Liwie, który od 2023 roku na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych wschodniego Mazowsza.

Gontarz jest założycielem offowego Teatru Magnes z Krakowa, którego aktorów regularnie sprowadza w rodzinne strony, by wzbogacać lokalną ofertę kulturalną. Prowadzi Teatr Amatorski w Węgrowie, dając przestrzeń do rozwoju dorosłym miłośnikom sztuki oraz Teatr Diabełki Twardowskiego.

Jako reżyser festiwalu w Liwie, Gontarz wyspecjalizował się w spektaklach plenerowych, które wykorzystują naturalną scenerię zamku i Doliny Liwca jako integralną część inscenizacji. Sztuki jakie reżyserował podczas kolejnych edycji festiwalu to m.in.: „Ofelie” (2024, 2025) – poetyckie widowisko wystawiane nad brzegami Liwca, „Makbet” (2024) – krwawa adaptacja tragedii Szekspira oraz „Ślub” (2025) – inscenizacja dramatu Witolda Gombrowicza.

Misją Sebastiana Gontarza jest popularyzacja kultury wysokiej oraz ułatwianie dostępu do sztuki mieszkańcom mniejszych miejscowości.

Źródło: inf. pras. Zamek w Liwie