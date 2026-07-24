NoveKino Siedlce zaprasza na film „Ekipa Zwierzaków” i warsztaty z Kulinarnym Poddaszem w ramach cyklu Filmowe Lato

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-24 11:41

Na kolejny hit w wakacyjnym kalendarzu zaprasza widzów NoveKino Siedlce. Pod koniec miesiąca kinowy ekran opanują najbardziej zwariowane zwierzaki, a pracownicy kina już teraz zapraszają na wydarzenie, którego nie mogą przegapić dzieci i młodzież. We wtorek, 28 lipca o godzinie 10:30 rusza kolejna odsłona Filmowego Lata!

Ludzie w holu NoveKino Siedlce przy barze i kasach. O Filmowym Lecie dla dzieci przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek

– Rezerwujcie ten poranek, bo zamiast zwykłego seansu szykujemy dla Was prawdziwy, pełen energii zwierzogród atrakcji. Zanim zacznie się film, rozkręcimy superkreatywną zabawę z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza! Co w planie? Najpierw dzikie warsztaty, potem seans! Przed wejściem na salę kinową czeka uczestników około 45 minut genialnych, kulinarno-plastycznych wyzwań. – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

W trakcie warsztatów dzieci będą mogły:

  • 🍓 Rozpoznać smaki zmiksowanych owoców – organizatorzy sprawdzą, kto ma węch i smak prawdziwego tropiciela!
  • 🎨 Udekorować słoiki – stworzone zostaną unikalne, kolorowe pojemniki na wakacyjne skarby.
  • 🍧 Przyrządzić deser BELLE-RISO – pyszny, słodki i idealny dla małych smakoszy.
  • 🎥 Gdy deserowe arcydzieła będą gotowe, będzie można złapać popcorn, wskoczyć w wygodne fotele i dać się porwać niesamowitym przygodom na wielkim ekranie razem z Ekipą Zwierzaków!

Szczegóły zwierzakowej wyprawy:

  • 📅 Kiedy: Wtorek, 28 lipca
  • ⏰ Godzina: 10:30
  • 📍 Gdzie: NOVEKINO SIEDLCE
  • 🎟️ Bilety i zapisy: 25 640-77-60
NoveKino Siedlce zaprasza na film „Ekipa Zwierzaków” i warsztaty z Kulinarnym Poddaszem w ramach cyklu Filmowe Lato
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

– Uwaga rodzice! Nasza zwierzakowa ekipa ma ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach, a bilety lubią znikać w mgnieniu oka. Warto zaplanować ten dzień i zarezerwować miejsca już teraz! – zachęca Agnieszka Turyk.

Więcej informacji w repertuarze kina: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19981

Przeczytaj także:
Młody siedlecki szachista Jakub Lewczuk doceniony na sesji rady miasta
IV Festiwal Teatralny na Zamku w Liwie już od 24 do 26 lipca! W programie trzy …
ŁOK zaprasza 31 lipca na wystawę street art'u Cezarego Szewczyka „Urban Signs”
Novekino Siedlce
Siedlce
kreskówki dla dzieci
Zwierzogród
dla dzieci
Filmowe Lato