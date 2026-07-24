NoveKino Siedlce zaprasza na film „Ekipa Zwierzaków” i warsztaty z Kulinarnym Poddaszem w ramach cyklu Filmowe Lato

– Rezerwujcie ten poranek, bo zamiast zwykłego seansu szykujemy dla Was prawdziwy, pełen energii zwierzogród atrakcji. Zanim zacznie się film, rozkręcimy superkreatywną zabawę z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza! Co w planie? Najpierw dzikie warsztaty, potem seans! Przed wejściem na salę kinową czeka uczestników około 45 minut genialnych, kulinarno-plastycznych wyzwań. – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.
W trakcie warsztatów dzieci będą mogły:
- 🍓 Rozpoznać smaki zmiksowanych owoców – organizatorzy sprawdzą, kto ma węch i smak prawdziwego tropiciela!
- 🎨 Udekorować słoiki – stworzone zostaną unikalne, kolorowe pojemniki na wakacyjne skarby.
- 🍧 Przyrządzić deser BELLE-RISO – pyszny, słodki i idealny dla małych smakoszy.
- 🎥 Gdy deserowe arcydzieła będą gotowe, będzie można złapać popcorn, wskoczyć w wygodne fotele i dać się porwać niesamowitym przygodom na wielkim ekranie razem z Ekipą Zwierzaków!
Szczegóły zwierzakowej wyprawy:
- 📅 Kiedy: Wtorek, 28 lipca
- ⏰ Godzina: 10:30
- 📍 Gdzie: NOVEKINO SIEDLCE
- 🎟️ Bilety i zapisy: 25 640-77-60
– Uwaga rodzice! Nasza zwierzakowa ekipa ma ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach, a bilety lubią znikać w mgnieniu oka. Warto zaplanować ten dzień i zarezerwować miejsca już teraz! – zachęca Agnieszka Turyk.
Więcej informacji w repertuarze kina: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19981