NoveKino Siedlce zaprasza na film „Ekipa Zwierzaków” i warsztaty z Kulinarnym Poddaszem w ramach cyklu Filmowe Lato

Na kolejny hit w wakacyjnym kalendarzu zaprasza widzów NoveKino Siedlce. Pod koniec miesiąca kinowy ekran opanują najbardziej zwariowane zwierzaki, a pracownicy kina już teraz zapraszają na wydarzenie, którego nie mogą przegapić dzieci i młodzież. We wtorek, 28 lipca o godzinie 10:30 rusza kolejna odsłona Filmowego Lata!

Autor: Monika Półbratek