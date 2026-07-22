IV Festiwal Teatralny na Zamku w Liwie już od 24 do 26 lipca! W programie trzy bezpłatne spektakle

Program tegorocznej edycji Festiwalu Teatralnego na Zamku w Liwie został przygotowany z myślą o widzach w każdym wieku. W repertuarze znalazło się przedstawienie familijne oraz spektakle skierowane do dorosłej publiczności, prezentujące różnorodne formy współczesnego teatru.

– W najbliższy weekend, od 24 do 26 lipca, organizujemy dla Państwa wspaniałe wieczory, podczas których będziecie mogli zobaczyć spektakle w plenerze, we wspaniałym otoczeniu Doliny Liwca, Zamku w Liwie, na podzamczu, na łące. Zapewniamy piękne przeżycia! – zachęca Eliza Czapska, dyrektor Muzeum-Zbrojowni na Zamku w Liwie.

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Festiwal rozpocznie się 24 lipca o godz. 18.00 spektaklem familijnym „Kusy Janek” w wykonaniu Teatru Słuchaj Uchem. To pełna muzyki, dawnych zabaw i ludowych inspiracji opowieść o niezwykłej podróży chłopca poszukującego swojej wymarzonej Królewny z Drewna. Przedstawienie zachęca najmłodszych i dorosłych do wspólnego odkrywania świata wyobraźni oraz tradycji.

Tego samego dnia o godz. 21.00 widzowie zobaczą spektakl „Sanatorium pod klepsydrą” w reżyserii Sebastiana Gontarza, inspirowany twórczością Brunona Schulza. Oniryczna opowieść o pamięci, przemijaniu i sile wyobraźni powstała na podstawie kilku utworów pisarza, m.in. Wiosny, Traktatu o manekinach oraz Sanatorium pod Klepsydrą. Wyjątkowa przestrzeń zamkowego otoczenia stanie się integralnym elementem widowiska.

25 lipca o godz. 20.00 publiczność będzie mogła obejrzeć spektakl „Małe kobietki” w reżyserii Ingi Chmurzyńskiej. Inspirowane klasyczną powieścią Louisy May Alcott przedstawienie stanowi współczesny sceniczny kolaż, podejmujący refleksję nad marzeniami, wyborami i rolami społecznymi współczesnych kobiet.

Na zakończenie festiwalu, 26 lipca o godz. 21.00, ponownie zaprezentowane zostanie „Sanatorium pod klepsydrą”, dając kolejną możliwość udziału w jednym z najbardziej nastrojowych wydarzeń tegorocznego programu.

Autor: Zamek w Liwie/ Materiały prasowe

Program Festiwalu w Liwie:

24 lipca 2026 r. (piątek)

godz. 18.00 – Kusy Janek – Teatr Słuchaj Uchem

godz. 21.00 – Sanatorium pod klepsydrą, reż. Sebastian Gontarz

25 lipca 2026 r. (sobota)

godz. 20.00 – Małe kobietki, reż. Inga Chmurzyńska

26 lipca 2026 r. (niedziela)

godz. 21.00 – Sanatorium pod klepsydrą, reż. Sebastian Gontarz.

IV Festiwal Teatralny na Zamku w Liwie to wyjątkowa okazja, by doświadczyć sztuki teatralnej w niepowtarzalnej historycznej scenerii jednego z najcenniejszych zabytków Mazowsza. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników teatru do wspólnego przeżywania letnich wieczorów pełnych emocji, refleksji i artystycznych wzruszeń.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Udział jest bezpłatny!

Źródło: inf. pras. Zamek w Liwie