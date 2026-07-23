Ponad 5 mln zł dotacji unijnej dla gminy Parysów na utworzenie Centrum Usług Społecznych

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dzięki unijnemu wsparciu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Parysów zmieni dotychczasową formułę działania. Placówka zostanie przekształcona w nowoczesną instytucję, oferującą wsparcie wszystkim mieszkańcom, m.in. rodzinom, seniorom czy osobom z niepełnosprawnościami, bez względu na kryterium dochodowe.

– Projekt zakłada objęcie bezpośrednią pomocą minimum 75 osób, w tym 37 kobiet i 38 mężczyzn. W ten sposób chcemy zapewnić odpowiednią opiekę mieszkańcom gminy Parysów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

W gminie Parysów powstanie m.in. dzienny dom pomocy, który zapewni opiekę stacjonarną 20 osobom. Kolejnych 10 mieszkańców otrzyma specjalistyczną pomoc bezpośrednio w swoich domach. Dużym ułatwieniem będzie też darmowy transport dla osób z ograniczoną mobilnością. Dodatkowo wsparcie otrzyma minimum 10 rodzin, borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

– Projekt będzie realizowany do końca 2028 roku. Gmina na ten cel otrzyma ponad 5 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza – mówi radny województwa mazowieckiego Krzysztof Chaberski.

Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów

Beneficjent: Gmina Parysów

Całkowita wartość projektu: 5 965 530,51 PLN

Dofinansowanie z UE: 5 070 700,93 PLN

Działanie: 8.5.Usługi społeczne i zdrowotne

Źródło: inf. pras. UMWM