Do Siedlec trafi ponad 10,8 mln zł unijnego dofinansowania na rozwój transportu publicznego. Jak informuje siedlce.pl, miasto otrzymało dokładnie 10 869 773,52 zł na projekt związany z infrastrukturą komunikacyjną i zintegrowanym węzłem przesiadkowym.

Chodzi o przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportu publicznego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego w Siedlcach”. Całkowita wartość projektu ma wynieść 13 282 982,94 zł, a jego realizację zaplanowano na lata 2026-2028. Na tym etapie mowa o przyznanym finansowaniu i planowanym zakresie inwestycji, a nie o rozpoczętych już robotach.

W których częściach miasta planowane są inwestycje

Według informacji opublikowanych przez siedlce.pl projekt ma objąć cztery lokalizacje na terenie miasta. To okolice ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Stanisława Żółkiewskiego, ul. Kalinowej i ul. Kurpiowskiej.

To właśnie w tych punktach ma dojść do rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu publicznego. Dla mieszkańców ważne jest przede wszystkim to, że zapowiadane zmiany nie dotyczą jednego miejsca, ale kilku części Siedlec, z których korzystają pasażerowie komunikacji miejskiej oraz osoby dojeżdżające z otoczenia miasta.

Źródło nie podaje jeszcze dokładnego harmonogramu prac dla każdej z tych lokalizacji. Nie wiadomo też, kiedy miałyby ruszyć poszczególne etapy ani czy w czasie realizacji pojawią się utrudnienia w ruchu.

Co ma powstać w ramach projektu

Zakres inwestycji jest szerszy niż sama przebudowa przystanków czy dróg dojazdowych. W planie są nowoczesne węzły przesiadkowe, które mają być wyposażone m.in. w parkingi, miejsca postojowe dla rowerów, stacje napraw rowerów, a także systemy monitoringu i informacji parkingowej.

Projekt przewiduje również nowoczesne oświetlenie, elementy zielonej infrastruktury oraz zaplecze socjalne dla kierowców komunikacji miejskiej. To oznacza, że planowane rozwiązania mają dotyczyć nie tylko samych pasażerów, ale też codziennego funkcjonowania miejskiego transportu.

W przedsięwzięciu zapisano też zakup infrastruktury informatycznej wspierającej komunikację publiczną. Ma się w niej znaleźć m.in. system zliczania pasażerów oraz infrastruktura do ładowania autobusów elektrycznych. To pokazuje, że projekt obejmuje zarówno prace w terenie, jak i rozwiązania techniczne potrzebne do obsługi transportu miejskiego.

Skąd pochodzą pieniądze

Dofinansowanie zostało przyznane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Jak wynika z komunikatu, decyzja była związana ze zwiększeniem alokacji w ramach konkurencyjnego naboru nr FEMA.03.01-IP.01-080/25.

Nabór dotyczy Priorytetu III, czyli funduszy przeznaczonych na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, w ramach działania 3.1 Mobilność miejska. Chodzi o projekty związane z budową i przebudową infrastruktury transportu publicznego. Za decyzję o zwiększeniu alokacji odpowiadał Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Co to ma oznaczać dla mieszkańców

Według źródła z nowej infrastruktury mają korzystać nie tylko mieszkańcy samych Siedlec, ale też całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W praktyce chodzi o pasażerów komunikacji miejskiej, osoby przesiadające się między różnymi środkami transportu, rowerzystów oraz kierowców autobusów miejskich.

Miasto wskazuje, że planowana inwestycja ma zwiększyć atrakcyjność komunikacji zbiorowej, poprawić bezpieczeństwo i komfort podróży, wspierać zrównoważoną mobilność i ograniczać emisję zanieczyszczeń. To na razie deklarowane cele projektu. Szczegółowego harmonogramu, informacji o wykonawcach czy terminu rozpoczęcia prac w poszczególnych miejscach w opublikowanym materiale jeszcze nie podano.

Dla mieszkańców najważniejsze jest dziś to, że Siedlce mają zapewnione konkretne środki na transportową inwestycję o wartości ponad 13,2 mln zł. Kolejne informacje będą istotne zwłaszcza dla osób korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej oraz dla mieszkańców okolic ulic, gdzie planowane są zmiany.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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