Extrem Cascaders Team zaprasza na Monster Truck Show w Siedlcach
Już po raz kolejny do Siedlec przyjedzie Extrem Cascaders Team! W dniach 6 i 7 sierpnia o 20.00 profesjonalni kaskaderzy wykonają brawurowe i spektakularne show na żywo. Przygotujcie się na 90 minut niesamowitej akcji, ryk silników, zapach palonej gumy i ekstremalne popisy kaskaderskie, które dotąd mogliście oglądać tylko w filmach!
NOWY PROGRAM • NOWY SEZON • JESZCZE WIĘCEJ ADRENALINY!
W Programie show Extrem Cascaders Team:
- Drift Show GYMKHANA,
- Przejazd przez ścianę ognia,
- Jazda samochodem na dwóch kołach,
- Symulowane wypadki samochodowe,
- Ogromny MONSTER TRUCK z silnikiem V8,
- DRAGSTER SHOW – jedyny taki w Polsce,
- AUTOROBOT – nowość,
- Odważne kobiety z publiczności będą mogły przejechać się samochodem na dwóch kołach,
- DLA DZIECI: na zakończenie show dzieciaki będą mogły BEZPŁATNIE przejechać się Monster Truckiem! MONSTER TAXI – ZA DARMO!
Ważne informacje:
- Gdzie: Stadion Siedlce, ul. Jana Pawła II
- Kiedy: CZWARTEK – 06.08 | 20:00 i PIĄTEK – 07.08 | 20:00
- Bilety dostępne wyłącznie w kasie przed rozpoczęciem widowiska.
- W planach: Ogień • Pirotechnika • Ryk silników • Ogromna dawka adrenaliny!
- Zabierz rodzinę i znajomych – tego widowiska nie możesz przegapić!
- INFO: 507 091 191