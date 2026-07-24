Extrem Cascaders Team zaprasza na Monster Truck Show w Siedlcach

Już po raz kolejny do Siedlec przyjedzie Extrem Cascaders Team! W dniach 6 i 7 sierpnia o 20.00 profesjonalni kaskaderzy wykonają brawurowe i spektakularne show na żywo. Przygotujcie się na 90 minut niesamowitej akcji, ryk silników, zapach palonej gumy i ekstremalne popisy kaskaderskie, które dotąd mogliście oglądać tylko w filmach!