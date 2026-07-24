Extrem Cascaders Team zaprasza na Monster Truck Show w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-24 14:07

Już po raz kolejny do Siedlec przyjedzie Extrem Cascaders Team! W dniach 6 i 7 sierpnia o 20.00 profesjonalni kaskaderzy wykonają brawurowe i spektakularne show na żywo. Przygotujcie się na 90 minut niesamowitej akcji, ryk silników, zapach palonej gumy i ekstremalne popisy kaskaderskie, które dotąd mogliście oglądać tylko w filmach!

NOWY PROGRAM • NOWY SEZON • JESZCZE WIĘCEJ ADRENALINY!

W Programie show Extrem Cascaders Team:

  • Drift Show GYMKHANA,
  • Przejazd przez ścianę ognia,
  • Jazda samochodem na dwóch kołach,
  • Symulowane wypadki samochodowe,
  • Ogromny MONSTER TRUCK z silnikiem V8,
  • DRAGSTER SHOW – jedyny taki w Polsce,
  • AUTOROBOT – nowość,
  • Odważne kobiety z publiczności będą mogły przejechać się samochodem na dwóch kołach,
  • DLA DZIECI: na zakończenie show dzieciaki będą mogły BEZPŁATNIE przejechać się Monster Truckiem! MONSTER TAXI – ZA DARMO!

Ważne informacje:

  • Gdzie: Stadion Siedlce, ul. Jana Pawła II
  • Kiedy: CZWARTEK – 06.08 | 20:00 i PIĄTEK – 07.08 | 20:00
  • Bilety dostępne wyłącznie w kasie przed rozpoczęciem widowiska.
  • W planach: Ogień • Pirotechnika • Ryk silników • Ogromna dawka adrenaliny!
  • Zabierz rodzinę i znajomych – tego widowiska nie możesz przegapić!
  • INFO: 507 091 191
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Siedlce
Extrem Cascaders Team
Monster Truck Show