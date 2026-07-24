Psi Patrol i dinozaury – przedpremierowe seanse z konkursami HDD w Heliosie

Fabuła filmu „Psi Patrol i dinozaury”

Dzielni bohaterowie z Psiego Patrolu trafiają na nieznaną, tropikalną wyspę pełną dinozaurów po tym, jak ich statek rozbija się w wyniku gwałtownego sztormu. Na wyspie spotykają szczeniaka Rexa, który od lat jest tam uwięziony i jest prawdziwym ekspertem od wszystkiego, co związane z pradawnymi gadami. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy odwieczny rywal piesków, burmistrz Humdinger, zaczyna pozyskiwać surowce, aby wykorzystać naturalne zasoby wyspy. Nieświadomie doprowadza do erupcji ogromnego, uśpionego wulkanu. Psiaki stają w obliczu serii ryzykownych akcji ratunkowych — większych i bardziej niebezpiecznych niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszystko na wyspie bezpowrotnie wyginie.

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

Informacje o seansach:

czas trwania filmu: 89 min.

kategoria wiekowa: od 6 lat

Helios zaprasza 1-2 sierpnia 2026 o godzinie 10:00 oraz 12:10.

Przed seansem czekać na Widzów będą quizy i zagadki do rozwiązania!

Więcej informacji w repertuarze: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/wydarzenie/psi-patrol-i-dinozaury-przedpremierowe-seanse-z-konkursami-hdd-2681