Psi Patrol i dinozaury – przedpremierowe seanse z konkursami HDD w Heliosie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-24 13:15

Już 1 i 2 sierpnia 2026 dzieci i młodzież mogą zobaczyć ponownie niesamowite psiaki w akcji! Kino Helios zaprasza na przedpremierowe seanse z konkursami filmu „Psi Patrol i dinozaury” w jakości HDD. Tym razem pieski znajdą się na tajemniczej wyspie pełnej dinozaurów, gdzie czekać je będzie niesamowita przygoda i mnóstwo akcji ratunkowych do wykonania!

Dzieci czekające w holu kina Helios przy barze z przekąskami. O seansach Psiego Patrolu przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Fabuła filmu „Psi Patrol i dinozaury”

Dzielni bohaterowie z Psiego Patrolu trafiają na nieznaną, tropikalną wyspę pełną dinozaurów po tym, jak ich statek rozbija się w wyniku gwałtownego sztormu. Na wyspie spotykają szczeniaka Rexa, który od lat jest tam uwięziony i jest prawdziwym ekspertem od wszystkiego, co związane z pradawnymi gadami. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy odwieczny rywal piesków, burmistrz Humdinger, zaczyna pozyskiwać surowce, aby wykorzystać naturalne zasoby wyspy. Nieświadomie doprowadza do erupcji ogromnego, uśpionego wulkanu. Psiaki stają w obliczu serii ryzykownych akcji ratunkowych — większych i bardziej niebezpiecznych niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszystko na wyspie bezpowrotnie wyginie.

Kontynuacja przygód Psiego Patrolu na wielkim ekranie w Heliosie
Autor: Helios Siedlce/ Facebook

Informacje o seansach:

  • czas trwania filmu: 89 min.
  • kategoria wiekowa: od 6 lat
  • Helios zaprasza 1-2 sierpnia 2026 o godzinie 10:00 oraz 12:10.
  • Przed seansem czekać na Widzów będą quizy i zagadki do rozwiązania!

Więcej informacji w repertuarze: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/wydarzenie/psi-patrol-i-dinozaury-przedpremierowe-seanse-z-konkursami-hdd-2681

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