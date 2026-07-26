Tragedia na dzikim kąpielisku w Trojanowie. W wyrobisku na terenie żwirowni utonął mieszkaniec powiatu garwolińskiego

W niedzielę, 26 lipca, doszło to utonięcia na terenie dzikiego kąpieliska w miejscowości Trojanów. 42-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego najprawdopodobniej chciał ochłodzić się w wodzie. Wszedł do zbiornika na terenie żwirowni, ale później nie wypłynął na brzeg. Informację o tragedii potwierdza garwolińska policja.

Autor: OSP Wola Korycka/ Facebook