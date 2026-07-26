Tragedia na dzikim kąpielisku w Trojanowie. W wyrobisku na terenie żwirowni utonął mieszkaniec powiatu garwolińskiego

– Dzisiaj (26 lipca) w Trojanowie doszło do tragicznego zdarzenia. Na terenie żwirowni utonął 42-letni mieszkaniec powiatu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna wszedł do wyrobiska i po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów zniknął pod wodą. Zgłoszenia dokonał świadek. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci. – poinformowała nas kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie.
Oprócz Zespołu Ratownictwa Medycznego i Policji na miejscu interweniowali strażacy i druhowie OSP. Zadysponowano tam następujące siły i środki:
- JRG Garwolin x2 +łódź,
- OSP Korytnica,
- OSP Wola Korycka,
- OSP Kozice x2 + łódź.
Rodzinie tragicznie zmarłego mężczyzny składamy wyrazy współczucia.