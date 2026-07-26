Tragedia na dzikim kąpielisku w Trojanowie. W wyrobisku na terenie żwirowni utonął mieszkaniec powiatu garwolińskiego

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-26 21:41

W niedzielę, 26 lipca, doszło to utonięcia na terenie dzikiego kąpieliska w miejscowości Trojanów. 42-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego najprawdopodobniej chciał ochłodzić się w wodzie. Wszedł do zbiornika na terenie żwirowni, ale później nie wypłynął na brzeg. Informację o tragedii potwierdza garwolińska policja.

OSP Wola Korycka w miejscu utonięcia mężczyzny na żwirowni w Trojanowie
Autor: OSP Wola Korycka/ Facebook

– Dzisiaj (26 lipca) w Trojanowie doszło do tragicznego zdarzenia. Na terenie żwirowni utonął 42-letni mieszkaniec powiatu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna wszedł do wyrobiska i po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów zniknął pod wodą. Zgłoszenia dokonał świadek. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci. – poinformowała nas kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie.

Oprócz Zespołu Ratownictwa Medycznego i Policji na miejscu interweniowali strażacy i druhowie OSP. Zadysponowano tam następujące siły i środki:

  • JRG Garwolin x2 +łódź,
  • OSP Korytnica,
  • OSP Wola Korycka,
  • OSP Kozice x2 + łódź.

Rodzinie tragicznie zmarłego mężczyzny składamy wyrazy współczucia.

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