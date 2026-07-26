Uczennica siedleckiego „Prusa” Izabela Naumiuk wśród laureatów 37. Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Wilnie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-26 17:54

Siedlczanie mogą być dumni! Izabela Naumiuk, uczennica I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach, znalazła się na podium w 37. edycji Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, która odbywała się w dniach 12-19 lipca na Litwie. Dziewczyna wywalczyła brązowy medal, rywalizując w Wilnie z ponad trzystoma najlepszymi młodymi biologami z kilkudziesięciu krajów.

Czworo młodych medalistów Olimpiady Biologicznej z flagą Polski. O sukcesie Izabeli Naumiuk czytaj w Eska Siedlce.
Autor: Ministerstwo Edukacji Narodowej/ Facebook

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, uczestnicy tegorocznej, 37. edycji Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, rywalizowali zarówno w zadaniach teoretycznych, jak i laboratoryjnych. W konkursie wzięło udział łącznie 302 uczniów i uczennic z 78 państw. 

Medale zdobyli:

  • 🥈Oliwia Patrycja Marczewska (srebrny medal) - XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,
  • 🥈Liwia Anna Bredow (srebrny medal) - VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 🥉Wiktor Górecki (brązowy medal) - Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach,
  • 🥉Izabela Naumiuk (brązowy medal) - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach.
Siedlczanka wśród laureatów Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej!
Autor: Ministerstwo Edukacji Narodowej/ Facebook

– „To ogromne osiągnięcie i piękna wizytówka naszego miasta na świecie. Izo, wielkie brawa i gratulacje! Powodzenia w realizacji kolejnych naukowych marzeń!” – takimi słowami oficjalnie pogratulował zdolnej Siedlczance w mediach społecznościowych prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz.

My również gratulujemy wysokich wyników w konkursie wszystkim Laureatom, a także ich rodzicom, nauczycielom i opiekunom! Siedlczance Izabeli Naumiuk życzymy spełnienia marzeń, wielu dalszych sukcesów w dziedzinie biologii, a także kolejnych naukowych osiągnięć.

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