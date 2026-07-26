Uczennica siedleckiego „Prusa” Izabela Naumiuk wśród laureatów 37. Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Wilnie

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, uczestnicy tegorocznej, 37. edycji Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, rywalizowali zarówno w zadaniach teoretycznych, jak i laboratoryjnych. W konkursie wzięło udział łącznie 302 uczniów i uczennic z 78 państw.

Medale zdobyli:

🥈 Oliwia Patrycja Marczewska (srebrny medal) - XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,

(srebrny medal) - XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, 🥈 Liwia Anna Bredow (srebrny medal) - VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

(srebrny medal) - VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 🥉 Wiktor Górecki (brązowy medal) - Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach,

(brązowy medal) - Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach, 🥉Izabela Naumiuk (brązowy medal) - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Autor: Ministerstwo Edukacji Narodowej/ Facebook

– „To ogromne osiągnięcie i piękna wizytówka naszego miasta na świecie. Izo, wielkie brawa i gratulacje! Powodzenia w realizacji kolejnych naukowych marzeń!” – takimi słowami oficjalnie pogratulował zdolnej Siedlczance w mediach społecznościowych prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz.

My również gratulujemy wysokich wyników w konkursie wszystkim Laureatom, a także ich rodzicom, nauczycielom i opiekunom! Siedlczance Izabeli Naumiuk życzymy spełnienia marzeń, wielu dalszych sukcesów w dziedzinie biologii, a także kolejnych naukowych osiągnięć.