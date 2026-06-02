– Naszej młodzieży chce się zmieniać Siedlce, czyli to nie tylko obowiązki codzienne, nie tylko nauka, ale również zaangażowanie w wiele fantastycznych, wolontarystycznych projektów. Te młode osoby wspierają różnego rodzaju organizacje, działające w różnych sferach. Na co dzień widzimy jak wolontariusze funkcjonują w organizacjach pozarządowych, jak wspierają miasto w realizacji różnego rodzaju zadań publicznych. Bez tych wspaniałych młodych osób, bez ich zaangażowania, Siedlce nie wyglądałoby tak jak wyglądają. – mówi Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

Wybór Laureatów XXXII Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych Miasta Siedlce nie był wcale łatwą ani szybką decyzją! Jak wyjaśniają organizatorzy, do współpracy zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich publicznych i niepublicznych szkół na terenie Miasta Siedlce oraz dyrektorzy instytucji, fundacji i stowarzyszeń, mających w swojej statutowej działalności cel, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Na ręce Komisji Konkursowej wpłynęło 14 wniosków, zgłoszonych przez 12 szkół funkcjonujących na terenie miasta. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Komisję, która zaprosiła kandydatów na indywidualne rozmowy. Posiedzenie Komisji połączone z przesłuchaniami kandydatów odbyło się 18 marca 2026 r. w Urzędzie Miasta Siedlce.

Ostatecznie Komisja podjęła decyzję o przyznaniu dziewięciu tytułów Laureata XXXII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Miasta Siedlce następującym osobom:

100

Laureat w kategorii „Ósemka”:

Mateusz Baj, uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema Siedlcach.

Laureaci w kategorii „Ósemka Junior”:

Zuzanna Kępka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Siedlcach,

uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Siedlcach, Natalia Bukatczuk, uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach,

uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach, Zuzanna Niewiadomska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,

uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, Amelia Bohowicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.

Laureaci w kategorii „Ósemka Senior”:

Zofia Żydak, uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, Alicja Kozdęba, uczennica I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach,

uczennica I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach, Julia Cielemecka, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach,

uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach, Krzysztof Drzewiecki, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Przyznano też pięć wyróżnień następującym osobom:

Matylda Michowiecka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach, Laura Czeczko, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach, Oliwia Matusiak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach,

uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach, Aleksandra Kleszcz, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, Olivier Jastrzębski, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

W eliminacjach ogólnopolskich Konkursu, które odbyły się w Warszawie, Miasto Siedlce reprezentował zdobywca największej liczby głosów przyznanych przez Komisję konkursową: Mateusz Baj, uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach. Jak sam podkreśla, działalność społeczna jest dla niego bardzo ważna:

– Ludzie często wymagają czegoś dla nich, ale od siebie nic nie potrafią dać. Uważam, że czasami coś trzeba od siebie dać, aby po prostu zmienić ten świat choć trochę na lepszy.

W dotychczasowej historii konkursu w mieście Siedlce było już 210 Laureatów, w tym ośmiu z osiągnięciami na szczeblu centralnym. Wszystkim tegorocznym Laureatom i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!