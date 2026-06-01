Za nami Dzień Dziecka z Taurusem i piknik Stowarzyszenia „Mgiełka” w Siedlcach. Zobacz zdjęcia!

– Myślę, że to cudowne wydarzenie, bo jesteśmy z niego bardzo dumni. Już kolejny rok organizujemy dla naszych dzieci wiele atrakcji na Placu Sikorskiego. Z okazji Dnia Dziecka chcemy, żeby każde dziecko, bez względu na to skąd jest, skąd pochodzi, miało ten dzień wyjątkowy, żeby nie musiało się martwić, czy w tym dniu się pobawi na dmuchańcu, czy zje watę cukrową, czy zje kiełbaskę, bo tutaj mamy akurat dla dzieci to wszystko bezpłatnie. – mówi Edyta Rymarzak z Klubu Sportowego Taurus Siedlce.

POSŁUCHAJ krótkiej relacji z imprezy Dzień Dziecka z Taurusem i Stowarzyszeniem Mgiełka:

Z roku na rok w organizację wydarzenia włącza się coraz więcej sponsorów i patronów z lokalnych samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych i firm prywatnych. Dzięki temu organizatorzy mogli przygotować bardzo dużo różnych atrakcji dla dzieci i ich rodziców.

Już po raz kolejny impreza została też połączona z tradycyjnym piknikiem integracyjnym „Jesteśmy tacy sami” Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka”, który kiedyś odbywał się na terenie zielonym przy parafii św. Teresy.

– Nasze wydarzenie ma na celu integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze społecznością lokalną. Często osoby niepełnosprawne są wykluczane, a chcemy przez takie wydarzenie pokazać, że oni są tacy sami jak my. Mają swoje potrzeby, zainteresowania, marzenia. I chcielibyśmy pomagać im spełniać je razem z nami! – wyjaśnia Elżbieta Goschorska, prezes Stowarzyszenia „Mgiełka”.

Piknik „Jesteśmy tacy sami” odbył się już po raz 12. i był współfinansowany ze środków Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Siedlcach i Gminy Siedlce. Patronem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Krótkiej relacji z imprezy można posłuchać w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym.