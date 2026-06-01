Utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Rakowieckiej i Składowej w Siedlcach

Monika Półbratek
2026-06-01 18:23

Nowe utrudnienia w ruchu kierowcy mogą napotkać od poniedziałku 1 czerwca na skrzyżowaniu ulic Rakowieckiej i Składowej w Siedlcach. Ruszyła tam budowa sieci wodociągowej. W związku z prowadzonymi pracami nastąpiło częściowe zamknięcie skrzyżowania. Wyznaczono objazdy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach informuje, że firma Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki rozpoczęła realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Składowej w Siedlcach”. W związku z tymi robotami 1 czerwca od godz. 6.00 nastąpiło zamknięcie skrzyżowania ulicy Rakowieckiej w z ul. Składową w Siedlcach. Ulica Składowa na wysokości skrzyżowania pozostaje jednak przejezdna.

Pracownicy PWiK-u i wykonawca robót proszą kierowców o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z wyznaczonych w tym rejonie objazdów. Poniżej można zobaczyć mapkę utrudnień. Mają trwać do środy 3 czerwca.

Ponadto, ze względu na niezbędne prace wykonywane na sieci wodociągowej, w dniu 1 czerwca zostanie też wstrzymany dopływ wody w Siedlcach na ul. Rakowieckiej do numeru 57 od godz. 22:00, aż do ok. godz. 5:00 następnego dnia, czyli 2 czerwca.

Autor: Wodociągi Siedleckie, FB/ Materiały prasowe
