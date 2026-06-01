Od 1 czerwca roboty i utrudnienia na ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach! Fragment drogi został zamknięty dla ruchu

Od poniedziałku 1 czerwca utrudnienia w ruchu kierowcy napotkają na ul. Biskupa Ignacego Świrskiego w Siedlcach. W związku z budową sieci kanalizacji deszczowej prowadzonej przez siedlecki PWiK oraz koniecznością zamknięcia odcinka ul. Świrskiego pomiędzy ulicami Sądową i Konarskiego, została tam wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Wyznaczono objazdy. Będą z nich korzystać także kierowcy autobusów MPK na liniach 25 i 35.