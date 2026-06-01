Od 1 czerwca roboty i utrudnienia na ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach! Fragment drogi został zamknięty dla ruchu

Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Świrskiego
– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie tylko wykona na ul. Biskupa Ignacego Świrskiego swoje prace, ale jednocześnie przygotowuje się też do odtworzenia nawierzchni na remontowanym odcinku tej ulicy. Myślę, że jest to dobra wiadomość. Mamy oczywiście prośbę do wszystkich kierowców o ostrożną jazdę, bo w trakcie robót będą tam występowały lekkie utrudnienia w ruchu. – mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.
Czasowa zmiana organizacji ruchu została wprowadzona w rejonie zamkniętego odcinka ulicy Świrskiego, pomiędzy ulicami Konarskiego i Sądową (na mapce został on zaznaczony na czerwono).
Wyznaczone objazdy (zaznaczone na mapie na zielono):
- Przejazd od strony ul. Piłsudskiego odbywać się będzie objazdem przez ul. Kościuszki, ul. Konarskiego do ul. Asłanowicza a następnie ul. Czerwonego Krzyża.
- Przejazd od ul. Niedziałka i ul. Katedralnej odbywać się będzie objazdem od ul. Orzeszkowej w kierunku ul. Piłsudskiego oraz ul. Pustą do ul. Asłanowicza.
Pracownicy PWiK-u przepraszają za utrudnienia i apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania, a także do poleceń służb porządkowych.
Przybliżony termin zakończenia prac został określony na 20 czerwca 2026 r.
Zmiana trasy autobusów MPK linii 25 i 35
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach informuje, że w związku z robotami prowadzonymi na ul. Świrskiego, od 1 czerwca linie numer 25 i 35 częściowo zmienią trasę przejazdu. Autobusy jadące w kierunku ul. Piłsudskiego, pojadą ulicami: Prusa, Wiszniewskiego, Starowiejską, Piłsudskiego i dalej swoją trasą. Na czas objazdu przystanek Siedlce Konarskiego 01 został wyłączony z rozkładu jazdy. Dodatkowy przystanek został ustawiony na ul. Wiszniewskiego.