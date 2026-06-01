W wyniku dwóch kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w ostatnim tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin zatrzymali 16 cudzoziemców zatrudnionych w firmie produkcyjnej na terenie Sokołowa Podlaskiego bez wymaganych zezwoleń na pracę.

- Działania kontrolne i zatrzymania cudzoziemców były następstwem kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzonej w w jednej z agencji pośrednictwa pracy. Kontrola ta wykazała nieprawidłowości związane z wykonywaniem pracy przez 16 cudzoziemców - w tym 10 obywateli Nepalu i 6 obywateli Indii. Mężczyźni zatrudnieni na co dzień w jednym z sokołowskich zakładów produkcyjnych, nie posiadali wymaganych zezwoleń na pracę, zarejestrowanych na rzecz podmiotu, który im tę pracę powierzył – informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Cudzoziemcy zostali zatrzymani. Wobec nich wszczęto postępowania administracyjne, które w trzech przypadkach zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu. W decyzjach orzeczono również zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku. W stosunku do pozostałych 13 mężczyzn czynności administracyjne trwają.

Wobec właściciela agencji pośrednictwa pracy, który dopuścił się wielu nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców, zostanie skierowany wniosek do sądu. Grozi mu grzywna do 50 000 zł.