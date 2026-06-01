Od jesieni 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Siedlcach wspólnie z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego, a następnie odliczaniu ich od podstawy opodatkowania w rocznych deklaracjach na podatek dochodowy, przy użyciu poświadczających nieprawdę dokumentów. Dotychczas zarzuty przedstawiono już kilkudziesięciu podejrzanym, a ich liczba nadal rośnie. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w środę 27 maja 2026 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kolejne cztery osoby.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

– Zatrzymani to kadra menedżerska trzech ogólnopolskich firm. W miejscach zamieszkania osób zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. gotówkę w kwocie 60 tys. zł oraz 3 625 dolarów. Ponadto na wniosek prokuratora zablokowano rachunki bankowe dwóch podejrzanych na łączną kwotę ponad pół miliona złotych. – informuje prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jak dodaje, podejrzani usłyszeli już zarzuty: – Wskazane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie usłyszały zarzuty oszustwa, jak również zarzuty narażenia na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych poprzez podanie nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie ustosunkowali się do tak postawionych im zarzutów i odmówili składania wyjaśnień.

Wobec każdej z osób podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tys. zł.

Okoliczności afery

Afera wybuchła jesienią 2025 roku. Pod koniec września funkcjonariusze CBA w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Katowicach oraz Białymstoku zatrzymali łącznie 12 osób podejrzewanych o udział w tym procederze, a sześć z nich trafiło później do tymczasowego aresztu. Wśród zatrzymanych osób był proboszcz jednej z parafii na terenie powiatu mińskiego.

– Z ustaleń śledztwa wynika, że w przestępczym procederze uczestniczył ówczesny proboszcz jednej z parafii położonej w gminie Mińsk Mazowiecki. Duchowny, wystawiając stosowne dokumenty, miał potwierdzać otrzymywanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Po potrąceniu określonej kwoty wpłacone środki trafiały w gotówce z powrotem do darczyńców. – wyjaśnia prok. Bartłomiej Świderski.

Druga fala zatrzymań w tej sprawie miała miejsce w lutym 2026 roku. Wtedy liczba podejrzanych urosła już do 45 osób, z czego zatrzymanych zostało 17 z nich.

Teraz nastąpiła trzecia tura zatrzymań. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że łączna kwota fikcyjnych darowizn wyniosła prawie 28 milionów złotych, z czego prokuratura zabezpieczyła już mienie o wartości 12 milionów złotych. Do tej pory 65 osób usłyszało 214 zarzutów. Śledztwo jest rozwojowe. Planowane są kolejne zatrzymania.