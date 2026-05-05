Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji już od pewnego czasu rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi, sutenerstwem, rozbojami i wymuszeniami rozbójniczymi. Jak ustalili kryminalni, członkowie wspomnianej grupy to głównie obywatele Bułgarii, którzy z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu, a pieniądze pozyskane podczas przestępczej działalności lokowali między innymi w nieruchomości na terenie Bułgarii.

Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Policjanci ustalili również, że grupa ta w latach 2019 – 2022 działała na terenie Koszalina, gdzie dopuszczała się podobnych przestępstw.

- W związku z pozyskaną wiedzą operacyjną stołeczni kryminalni wspólnie z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP wpierani przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji KSP zorganizowali akcję, podczas której między innymi na terenie Mińska Mazowieckiego zatrzymali dziewięć osób, w tym dwoje Polaków. Wszystkie te osoby zostały przewiezione do Komendy Stołecznej Policji, gdzie policjanci przeprowadzili z nimi czynności procesowe - informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie ośmiu podejrzanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz zmuszaniem do uprawiania prostytucji, jak również rozboju i wymuszenia rozbójniczego oraz udzielania środków odurzających.

Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wobec sześciorga podejrzanych obywateli Bułgarii zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 36-letnia Polka spędzi w areszcie tymczasowym 2 miesiące. 29-letni Polak, jak również jeden z obywateli Bułgarii po czynnościach zostali zwolnieni.