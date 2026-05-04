Rowerowy Challenge 12h Siedlce 2026

Uczestnicy będą jeździć po pętli o długości ok. 8,2 km przez maksymalnie 12 godzin. Każdy jedzie swoim tempem, może robić przerwy i wracać na trasę w dowolnym momencie. O wyniku decyduje łączna liczba przejechanych kilometrów. Start odbywać się będzie falami, a czas przejazdu liczony jest indywidualnie – od momentu faktycznego rozpoczęcia jazdy.

Wydarzenie wpisuje się w rywalizację o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2026. Klasyfikowani będą uczestnicy, którzy zarejestrują przejazd w aplikacji „Aktywne Miasta” i kręcą kilometry dla Miasta Siedlce. Pozostali mogą wziąć udział rekreacyjnie – ich wynik zostanie zmierzony, jednak nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej.

Zawody rozegrane zostaną w kategoriach Open Kobiety i Open Mężczyźni. Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody, a każdy uczestnik pamiątkowy medal.

Organizatorzy przygotowali dwa pakiety startowe: standardowy (100 zł) oraz tańszy (30 zł) dla osób aktywnie uczestniczących w rywalizacji RSP 2026 w aplikacji „Aktywne Miasta”.

Zapisy prowadzone są online do 3 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania limitu 100 miejsc.

Szczegóły i rejestracja: https://dostartu.pl/rowerowy-challenge-12-h-siedlce-v16414

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Triathlon Siedlce Club, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce oraz Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego.