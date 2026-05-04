Krzesk-Królowa Niwa: Czołowe zderzenie BMW i auta dostawczego. Cztery osoby ranne!

- Na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego BMW z pojazdem dostawczym. Cztery osoby zostały ranne - jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Pozostali poszkodowani trafili do placówek medycznych karetkami – informuje kom. Ewelina radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na miejscu pracuje policja oraz inne służby ratunkowe. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, wybieranie tras alternatywnych oraz stosowanie się do poleceń służb.

3