Sarnaki: Awanturował się w pociągu, interweniowała policja!

Magdalena Szewczuk
2026-05-04 12:33

Policjanci interweniowali w pociągu relacji Siedlce – Białystok, gdzie jeden z pasażerów był agresywny. Pociąg zatrzymał się na stacji PKP Sarnaki, na czas prowadzenia działań wstrzymano również ruch na pobliskiej DK-19.

Awanturował się w pociągu relacji Siedlce - Białystok

Autor: grupa prywatna/ Facebook

Interwencja policji na stacji PKP Sarnaki

- 2 maja dyżurny został powiadomiony przez operatora WCPR o agresywnie zachowującym się pasażerze . Zgłoszenie dotyczyło pociągu relacji Siedlce – Białystok. Skierowani na miejsce policjanci niezwłocznie podjęli interwencję wobec mężczyzny, który swoim zachowaniem zakłócał spokój i porządek publiczny. W wyniku podjętych czynności ustalono, że jest to 46-letni mieszkaniec Białegostoku. Mężczyzna opuścił pociąg, a za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych – informuje asp. Weronika Wujek , oficer prasowy KPP w Łosicach.

Kiedy pociąg stał na stacji Sarnaki przez cały czas zamknięte były rogatki na przejeździe kolejowym na pobliskiej DK-19. Kierowcy stali w korku, część z nich szukała objazdów na własną rękę.

Policja interweniowała w pociągu
