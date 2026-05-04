Cztery wypadki i 23 kolizje - podsumowanie długiego weekendu na drogach Siedlec i powiatu siedleckiego

Niebezpieczna sobota - seria wypadków

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w sobotę, 2 maja. Do pierwszego doszło w Zbuczynie, gdzie nietrzeźwy 52-letni kierowca samochodu marki Skoda, mający ponad 3 promile alkoholu w organizmie, podczas manewru wymijania uderzył w bok Peugeota. Podróżujące nim starsze małżeństwo trafiło do szpitala. Sprawca został zatrzymany przez policję do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy.

Do kolejnego wypadku doszło w Siedlcach na ul. Domanickiej. 33-letni motocyklista (Suzuki) z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Skoda prowadzonym przez 31-letnią kobietę. Oboje z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Kobieta była trzeźwa, od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość alkoholu.

Do następnego zdarzenia doszło w Głuchówku (gmina Przesmyki), gdzie 35-letni motocyklista (Honda) prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków jazdy. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w krawężnik, a następnie wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Z poważnymi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

- Czwarty wypadek miał miejsce w Grabianowie (gmina Siedlce) na drodze krajowej nr 2, gdzie nieustalony kierowca białego auta wykonując nieprawidłowo manewr zmiany pasa ruchu, wymusił na 19-letnim kierującym pojazdem marki Tesla gwałtowny manewr w celu uniknięcia zdarzenia, w wyniku którego zjechał do rowu, następnie wyskoczył z rowu i wrócił na jezdnie, uszkadzając po drodze inne auto. W pojeździe podróżowało jeszcze 3 pasażerów, wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierujący był trzeźwy - informuje kom. Ewelina Radomyska z KMP w Siedlcach.

Ponad 20 kolizji

Oprócz wypadków policjanci odnotowali również 23 kolizje drogowe. Choć obyło się bez poważnych obrażeń, bilans majówki nie napawa optymizmem. Funkcjonariusze policji przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Wraz z początkiem cieplejszych dni ruch na drogach będzie coraz większy, dlatego tak ważne jest odpowiedzialne zachowanie za kierownicą.