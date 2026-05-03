Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” wystąpił z koncertem z okazji 50-lecia CKiS

Monika Półbratek
2026-05-03 16:58

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz to jedno z ostatnich wydarzeń, które zostały zorganizowane z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Z tą właśnie instytucją zespół był związany nieprzerwanie aż przez 35 lat. Koncert odbył się w niedzielę, 26 kwietnia 2026 roku.

Galeria zdjęć 47

Jubileuszowy koncert z okazji 50-lecia CKiS był okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku artystycznego ZPiT ZS „Chodowiacy”, a także do przypomnienia najważniejszych choreografii i utworów, które przez lata zdobyły uznanie publiczności. W programie znalazły się zarówno dynamiczne tańce, jak i nastrojowe pieśni, a także nowe elementy repertuaru, które zostały opracowane przez zespół w ostatnich dziesięciu latach działalności.

W dniu wydarzenia w Galerii Teatralnej CKiS można było również podziwiać wystawę zdjęć, przypominających o historii i dokonaniach zespołu w ciągu kilkudziesięciu lat jego działalności. ZPiT ZS „Chodowiacy” jest to bowiem formacja o bardzo bogatej tradycji, która od lat pielęgnuje i popularyzuje polski folklor. W swoim repertuarze zespół prezentuje autentyczne tańce narodowe i regionalne, pieśni ludowe oraz barwne stroje z różnych części kraju, przybliżając widzom bogactwo polskiej kultury tradycyjnej.

