Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” wystąpił z koncertem z okazji 50-lecia CKiS

Jubileuszowy koncert z okazji 50-lecia CKiS był okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku artystycznego ZPiT ZS „Chodowiacy”, a także do przypomnienia najważniejszych choreografii i utworów, które przez lata zdobyły uznanie publiczności. W programie znalazły się zarówno dynamiczne tańce, jak i nastrojowe pieśni, a także nowe elementy repertuaru, które zostały opracowane przez zespół w ostatnich dziesięciu latach działalności.

W dniu wydarzenia w Galerii Teatralnej CKiS można było również podziwiać wystawę zdjęć, przypominających o historii i dokonaniach zespołu w ciągu kilkudziesięciu lat jego działalności. ZPiT ZS „Chodowiacy” jest to bowiem formacja o bardzo bogatej tradycji, która od lat pielęgnuje i popularyzuje polski folklor. W swoim repertuarze zespół prezentuje autentyczne tańce narodowe i regionalne, pieśni ludowe oraz barwne stroje z różnych części kraju, przybliżając widzom bogactwo polskiej kultury tradycyjnej.