Koncert „Tribute to Brian Tarr” już 10 maja w Łukowskim Ośrodku Kultury

Monika Półbratek
2026-05-01 21:40

Brian Tarr miał jeden z najpiękniejszych głosów w Łukowie. Od samego założenia ŁOK'ej Bandu był on jego wokalistą. Pozostały po nim wspomnienia i nagrania jego piosenek. Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert poświęcony pamięci zmarłego muzyka. W niedzielę 10 maja o 17.00 odbędzie się wydarzenie „Tribute to Brian Tarr”.

i

Autor: Łukowski Ośrodek Kultury/ Materiały prasowe

– Brian Tarr urzekał wszystkich nie tylko swoim wspaniałym śpiewem, ale i (a może nawet przede wszystkim) swoją radosną osobowością. Niedawno ten wspaniały człowiek, którego kochał cały Łuków odszedł od nas. Pozostawił jednak po sobie dźwięki... dźwięki, które postaramy się Wam przytoczyć. Zapraszamy na koncert poświęcony Brianowi Tarr'owi. Jego przyjaciele oraz miejscowi muzycy zagrają repertuar, którym nasz bohater podbijał Wasze serca. – zapowiada Tomasz Kanadys, Instruktor Łukowskiego Ośrodka Kultury.

Koncert „Tribute to Brian Tarr” odbędzie się w niedzielę 10 maja 2026 roku o godz. 17:00 w Łukowskim Ośrodku Kultury. Liczba miejsc jest ograniczona! Bezpłatne wejściówki do odebrania są dostępne w kasie Kina Łuków.

i

Autor: Michał Żurawski/ Canva.com
Łukowski Ośrodek Kultury
koncert
Łuków