Koncert „Tribute to Brian Tarr” już 10 maja w Łukowskim Ośrodku Kultury

– Brian Tarr urzekał wszystkich nie tylko swoim wspaniałym śpiewem, ale i (a może nawet przede wszystkim) swoją radosną osobowością. Niedawno ten wspaniały człowiek, którego kochał cały Łuków odszedł od nas. Pozostawił jednak po sobie dźwięki... dźwięki, które postaramy się Wam przytoczyć. Zapraszamy na koncert poświęcony Brianowi Tarr'owi. Jego przyjaciele oraz miejscowi muzycy zagrają repertuar, którym nasz bohater podbijał Wasze serca. – zapowiada Tomasz Kanadys, Instruktor Łukowskiego Ośrodka Kultury.