NoveKino Siedlce zaprasza na film „Diabeł ubiera się u Prady 2” w ramach cyklu „Oczami Kobiet”

– W filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2” Miranda Priestly wraca do gry, a my razem z nią! Jeśli myślałyście, że po latach świat mody złagodniał, to znaczy, że zapomniałyście, jak smakuje mrożona kawa podana sekunda po czasie. Szykujcie się na ostrą jazdę bez trzymanki po wybiegu pełnym ambicji, luksusu i ciętego języka, którego tak bardzo nam brakowało! – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Dwadzieścia lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury, kultowi bohaterowie znów spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. „Diabeł ubiera się u Prady 2” to powrót legendarnej obsady: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role. To nie tylko pokaz najnowszych trendów, ale fascynujące starcie charakterów w świecie, gdzie władza i perfekcja wciąż mają najwyższą cenę. Za reżyserię ponownie odpowiada David Frankel, co gwarantuje, że ten powrót będzie równie stylowy, co oryginał.

Film już w środę 6 maja o 19.00 w NoveKino Siedlce.