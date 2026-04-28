Oszukana mieszkanka powiatu sokołowskiego straciła 100 tys. zł. Myślała, że ratuje swoje oszczędności

– W piątek, 24 kwietnia, do Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim zgłosiła się mieszkanka powiatu sokołowskiego, która padła ofiarą oszustwa i straciła 100 tys. zł. Do pokrzywdzonej zadzwoniły osoby, podające się za pracowników banku, i poinformowały o rzekomym zagrożeniu środków zgromadzonych na koncie oraz o konieczności zabezpieczenia pieniędzy. Pokrzywdzona, przekonana o autentyczności rozmowy, postąpiła zgodnie z poleceniami, zaciągnęła kredyt, a następnie pieniądze przekazała sprawcom za pośrednictwem wpłatomatu przy wykorzystaniu kodów BLIK oraz tzw. odbierakowi. W ten sposób straciła 100 tys. zł. – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Policjanci apelują o rozwagę. Przypominają, że w przypadku otrzymania telefonu od kogoś, kto podaje się za pracownika banku lub policjanta, należy zachować spokój. W żadnym wypadku nie powinno się wykonywać poleceń takiej osoby. Trzeba natychmiast zakończyć rozmowę i samodzielnie skontaktować się z infolinią swojego banku lub z najbliższą jednostką Policji.

Oszuści często wykorzystują emocje, presję czasu i strach, aby zmanipulować swoje ofiary. Gdy dzwoni ktoś, kto przedstawia się jako przedstawiciel banku, prokuratury czy Policji, nie warto podejmować pochopnych decyzji. Pamiętajmy, że zawsze możemy zweryfikować tożsamość rozmówcy. Wystarczy się rozłączyć i zadzwonić samodzielnie do instytucji, z której rzekomo dzwoniła taka osoba.