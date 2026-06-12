Siedlce: Spotkanie z legendarnym trenerskim małżeństwem

Państwo Soćkowie przez wiele lat wspólnie szkolili polską kadrę narodową kobiet oraz zawodników WLKS Siedlce–Nowe Iganie. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Chaberski.

Wydarzenie towarzyszy prezentowanej obecnie w Muzeum wystawie poświęconej „Z naszej ziemi na sportowe areny. 50 lat WLKS Nowe Iganie”. Ekspozycja ukazuje 50-letnią historię Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego. Klubu, który przeszedł, zarówno do historii polskiego sportu, jak i historii Siedlec oraz regionu.

Spotkanie będzie okazją do powspominania z trenerskim małżeństwem Soćków ich kariery sportowej pełnej pasji i sukcesów. Wiele ich dokonań było wynikiem olbrzymiego nakładu czasu i pracy, jaką włożyli w przygotowanie sportowców. Wychowali wielu wybitnych lekkoatletów i ciężarowców, medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzów Świata, Mistrzów Europy i Polski. Do tej grupy sportowców należeli m.in. Aleksandra Krzywańska-Klejnowska, Dominika Misterska-Zasowska, Agata Wróbel, Marzena Wysocka, Tomasz Brzost, Ilona Szaniawska, Marcin Przysowa.

Wspomnienia oraz refleksje z wieloletniej kariery Danuty i Ryszarda Soćków ukażą kulisy sportu. Trenerskie małżeństwo zapewniało zawodnikom rodzinną atmosferę, ale nie brakowało również ciężkiej pracy i wyrzeczeń, a czasami i rozczarowań. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak powstał i funkcjonował w Siedlcach jeden z najlepszych w kraju ośrodków szkoleniowych w podnoszeniu ciężarów kobiet. Poznają kulisy przygotowań i startów na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i innych prestiżowych zawodach sportowych.

Danuta i Ryszard Soćkowie za swoje osiągnięcia otrzymali szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. Danuta Soćko była wielokrotnie nagradzana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski. W 2004 r. w konkursie PKOL została wybrana Trenerką Roku. Ryszard Soćko został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za dokonania sportowe oraz za zasługi w upowszechnianiu idei olimpijskiej.

Inf. pras.