Siedlce: Wyprzedaż garażowa – podziel się dobrem już w sobotę

- Zależy nam, aby to miejsce stało się przestrzenią wyjątkowych spotkań. To idealna okazja do wymiany doświadczeń, dobrosąsiedzkiej przygody i po prostu... lepszego zapoznania się! Przyjdź, porozmawiaj i poznaj ludzi z okolicy, którzy mają wielkie serca – informują organizatorzy.
Co znajdziesz na stoiskach?
Ubrania, książki, gry, dodatki do domu, rękodzieło i mnóstwo innych skarbów, które czekają na drugi dom.
Kiedy: Sobota, 20 czerwca
Godziny: 11:00 – 13:00
Gdzie: Targowisko Miejskie, ul. 11 Listopada 42
W czasie wyprzedaży prowadzona będzie zbiórka charytatywna dla Szymona Kowalczyka chorego na DMD.
Kolejne wyprzedaże są planowane: - 22 sierpnia - 24 października - 12 grudnia