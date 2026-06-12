Siedlce: Wyprzedaż garażowa – podziel się dobrem już w sobotę

- Zależy nam, aby to miejsce stało się przestrzenią wyjątkowych spotkań. To idealna okazja do wymiany doświadczeń, dobrosąsiedzkiej przygody i po prostu... lepszego zapoznania się! Przyjdź, porozmawiaj i poznaj ludzi z okolicy, którzy mają wielkie serca – informują organizatorzy.