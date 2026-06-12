Siedlce: Wyprzedaż garażowa – podziel się dobrem już w sobotę

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-12 20:06

​Masz wolną sobotę? Chcesz upolować perełki w świetnych cenach, a przy okazji zrobić coś naprawdę dobrego? Wybierz się 20 czerwca na miejskie targowisko w Siedlcach.

Rusza charytatywna „Wyprzedaż Garażowa – Podziel się dobrem” w Siedlcach! Będzie się odbywać cyklicznie od 25 kwietnia
Autor: Paweł Balcerzak, Urząd Miasta Siedlce/ Materiały prasowe

- Zależy nam, aby to miejsce stało się przestrzenią wyjątkowych spotkań. To idealna okazja do wymiany doświadczeń, dobrosąsiedzkiej przygody i po prostu... lepszego zapoznania się! Przyjdź, porozmawiaj i poznaj ludzi z okolicy, którzy mają wielkie serca – informują organizatorzy.

Co znajdziesz na stoiskach?

Ubrania, książki, gry, dodatki do domu, rękodzieło i mnóstwo innych skarbów, które czekają na drugi dom.

​​Kiedy: Sobota, 20 czerwca

​Godziny: 11:00 – 13:00

​Gdzie: Targowisko Miejskie, ul. 11 Listopada 42

​W czasie wyprzedaży prowadzona będzie zbiórka charytatywna dla Szymona Kowalczyka chorego na DMD.

Kolejne wyprzedaże są planowane: - 22 sierpnia - 24 października - 12 grudnia

wyprzedaż garażowa w Sedlcach
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
Siedlce
wyprzedaż garażowa