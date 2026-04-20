Policja ostrzega: Uważajcie na ulotki z wezwaniem do zapłaty, to oszustwo!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach ostrzegają, że w przypadku otrzymania podejrzanej ulotki z wezwaniem do zapłaty np. zaległego mandatu, nie należy działać pochopnie i w pośpiechu, bo można stracić pieniądze. Warto też zgłosić otrzymanie ulotki do dyżurnego lokalnej komendy.

📌 Jak działa schemat?

Oszust liczy na pośpiech i brak weryfikacji. Skanujesz kod → płacisz → pieniądze trafiają do przestępców.

📌 Pamiętaj:

❗ Policja ani inne instytucje nie zostawiają mandatów w formie ulotek np. za wycieraczką pojazdu,

❗ Mandat nakładany jest w określonym trybie i doręczany bezpośrednio,

❗ Kod QR prowadzący do płatności = sygnał ostrzegawczy.

📌 Co zrobić?

✔ Nie skanuj kodu,

✔ Nie dokonuj płatności,

✔ Zweryfikuj sprawę w najbliższej jednostce Policji.

🛑 Nie daj się oszukać. Presja czasu to narzędzie przestępcy. Zanim zapłacisz sprawdź.