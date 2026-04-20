Policja ostrzega: Uważajcie na ulotki z wezwaniem do zapłaty, to oszustwo!

Monika Półbratek
2026-04-20 11:56

„Uwaga na fałszywe „wezwania do zapłaty”! – ostrzega łosicka policja. Mundurowi ostrzegają, że to najprawdopodobniej oszustwo. Na terenie kraju pojawiają się ostatnio ulotki stylizowane na oficjalne dokumenty z logotypami instytucji państwowych. Informują o rzekomym mandacie i zawierają kod QR do szybkiej płatności. Wiele wskazuje na to, że to sprytny sposób na wyłudzenie pieniędzy.

Autor: KPP Łosice/ Materiały prasowe

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach ostrzegają, że w przypadku otrzymania podejrzanej ulotki z wezwaniem do zapłaty np. zaległego mandatu, nie należy działać pochopnie i w pośpiechu, bo można stracić pieniądze. Warto też zgłosić otrzymanie ulotki do dyżurnego lokalnej komendy.

📌 Jak działa schemat?

Oszust liczy na pośpiech i brak weryfikacji. Skanujesz kod → płacisz → pieniądze trafiają do przestępców.

📌 Pamiętaj:

  • ❗ Policja ani inne instytucje nie zostawiają mandatów w formie ulotek np. za wycieraczką pojazdu,
  • ❗ Mandat nakładany jest w określonym trybie i doręczany bezpośrednio,
  • ❗ Kod QR prowadzący do płatności = sygnał ostrzegawczy.

📌 Co zrobić?

  • ✔ Nie skanuj kodu,
  • ✔ Nie dokonuj płatności,
  • ✔ Zweryfikuj sprawę w najbliższej jednostce Policji.

🛑 Nie daj się oszukać. Presja czasu to narzędzie przestępcy. Zanim zapłacisz sprawdź.

Przeczytaj także:
Akcja Straży Granicznej w Siedlcach. Zatrzymano dwoje obywateli Ukrainy!
58-latek z powiatu siedleckiego myślał, że wygrał luksusowy samochód. Padł ofia…
