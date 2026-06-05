Stojadła: Zderzenie busa i osobówki, poszkodowanych jest aż 10 osób

W piątek ( 5 czerwca) przed godz. 19.00 w Stojadłach na skrzyżowaniu DK50 z ul. Kołbielską doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Bus marki Mercedes przewrócił się na bok. Poszkodowanych zostało 10 osób, a droga jest całkowicie zablokowana.

– Kierujący busem nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu samochodem osobowym marki Nissan, którym podróżował 42-letni mężczyzna. W wyniku zderzenia bus marki Mercedes przewrócił się na bok. Busem podróżowało 13 osób – informuje st. sierż. Paula Antolak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 10 osób. Jak udało się nam ustalić nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano liczne służby, trasa w miejscu wypadku jest zablokowana.