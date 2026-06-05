Mecz Ekstraligi Rugby w Siedlcach już 6 czerwca! Awenta Pogoń Siedlce zmierzy się z Life Style Catering RC Arka Gdynia

Mecz z Arką to dla Siedlczan przysłowiowe „postawienie kropki nad i” w drodze awansu do finału Ekstraligi Rugby. Awenta Pogoń Siedlce w sobotę, 30 maja, pokonała w pierwszym półfinale Arkę w Gdyni wynikiem 59:12 (35:0). Awenta ma zatem dużą zaliczkę na mecz rewanżowy. Zobaczymy, czy zapewni jej to zwycięstwo.

Wygrana w dwumeczu z Arką zapewni Pogoni prawo do organizacji meczu finałowego w Siedlcach. Warto więc kibicować Siedlczanom! Przeciwnikiem Pogoni będą rugbiści Orkana Sochaczew lub Ogniwa Sopot, w pierwszym półfinale wygrał Orkan 24:14, rewanż w najbliższy weekend w Sopocie wskaże przeciwnika Pogoni.

Bramy i kasa Stadionu Miejskiego przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach będą otwarte w dniu meczu, 6 czerwca, od godz. 16.00. Nie będzie sprzedaży biletów w internecie. Bilety w cenie 20 zł (mężczyźni), 10 zł (kobiety) i 0 zł (dzieci) będą dostępne w kasach przed meczem.

i Autor: Awenta Pogoń Siedlce/ Materiały prasowe