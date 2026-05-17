Rugbiści z MKS Pogoń Awenta Siedlce zwyciężyli w meczu z PGE Edach Budowlanymi Lublin

– Dzisiejszy mecz wyglądał tak, że mieliśmy bardzo dużą przewagę, wykorzystywaliśmy prawie każdą akcję. Lublin w takim składzie, w jakim przyjechał, nie robił bardzo dużych problemów, więc wynik pozostaje, jaki jest, 114:12. – powiedział nam po meczu Norbert Kargol, siedlecki zawodnik z wyjątkowo długim stażem: – To już chyba mój 234 mecz. Z tego co, wiem to mam najwięcej rozegranych meczy w Pogoni w całej historii. Zobaczymy co będzie dalej, czy ktoś zdoła mnie przegonić. Ale myślę, że młode chłopaki dadzą radę...

Zdaniem trenera siedleckiej drużyny, spotkania, w których jedna z drużyn ma tak dużą przewagę, niestety nie należą do łatwych.

– Na pewno takie mecze nie służą żadnej ekipie, ani ani tej, która wygrywa, ani tej, która przegrywa, ale był to ostatni mecz sezonu zasadniczego. Dla nas potrzebne pięć punktów po to, żeby zakończyć sezon zasadniczy na pierwszym miejscu. I teraz przygotowujemy się już do spotkań półfinałowych z Arką Gdynia. – podsumowuje Łukasz Nowosz, szkoleniowiec drużyny MKS Pogoń Awenta Siedlce.

Po meczu z PGE Edach Budowlanymi Lublin, Siedlczanie są na samym szczycie tabeli Ekstraligi Rugby! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!