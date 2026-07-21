Pożar naczepy ciężarówki spowodował kilkugodzinne utrudnienia na autostradzie A2 na trasie z Siedlec do Warszawy

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-21 8:18

Duże utrudnienia na autostradzie A2 spowodował we wtorkowy poranek 21 lipca pożar naczepy ciężarówki. Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach rannych na wysokości miejscowości Polaki, na trasie z Siedlec do Warszawy. Akcja gaśnicza służb i związana z nią blokada drogi trwała kilka godzin.

Nasze działania właśnie się zakończyły. Spłonęła naczepa samochodu ciężarowego. Zgłoszenie do stanowiska Komendanta Miejskiego wpłynęło o godz. 3.55. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Pożar został już ugaszony. Do tej pory autostrada A2 była całkowicie zablokowana, a teraz otrzymałem informację, że jeden pas ruchu w kierunku Warszawy został już uruchomiony i trasa jest częściowo przejezdna. – przekazał nam kpt. Daniel Czapski z Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.

Na miejscu pracuje jeszcze Policja. Kierowcy wciąż mogą tam napotkać utrudnienia w ruchu. Służby apelują o zachowywanie szczególnej ostrożności.

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