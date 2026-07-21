Pożar naczepy ciężarówki spowodował kilkugodzinne utrudnienia na autostradzie A2 na trasie z Siedlec do Warszawy

– Nasze działania właśnie się zakończyły. Spłonęła naczepa samochodu ciężarowego. Zgłoszenie do stanowiska Komendanta Miejskiego wpłynęło o godz. 3.55. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Pożar został już ugaszony. Do tej pory autostrada A2 była całkowicie zablokowana, a teraz otrzymałem informację, że jeden pas ruchu w kierunku Warszawy został już uruchomiony i trasa jest częściowo przejezdna. – przekazał nam kpt. Daniel Czapski z Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.