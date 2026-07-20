Siedleccy i łukowscy policjanci zabezpieczyli ponad 141 tys. nielegalnych papierosów o wartości ponad ćwierć miliona złotych!

Policyjna akcja miała miejsce w ubiegłą środę, 15 lipca, w miejscowości Kamianki-Wańki w gminie Przesmyki. Działania wymierzone w przestępczość akcyzową przeprowadzili wspólnie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

– Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz na posesji należącej do 59-letniego mężczyzny, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 141 200 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, blisko kilogram krajanki tytoniowej, siedem sztuk e-papierosów oraz 5 litrów alkoholu niewiadomego pochodzenia. Mężczyzna został zatrzymany. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych został zwolniony. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego przekraczają 250 tysięcy złotych. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Mundurowi przypominają, że kupowanie, przechowywanie oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholu bez polskich znaków akcyzy jest niezgodne z prawem i może skutkować odpowiedzialnością karną oraz wysokimi karami finansowymi. Policjanci ostrzegają też, że tego typu produkty często pochodzą z nielegalnych źródeł i nie przechodzą żadnej kontroli jakości, a w związku z tym mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.