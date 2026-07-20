Tragiczny wypadek w powiecie mińskim. Na DK 50 motocyklista zderzył się z ciężarówką

– Dziś około godziny 10:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 50, na wysokości ulicy Polnej w miejscowości Brzóze. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni kierujący motocyklem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę krajową nr 50, zderzył się z prawidłowo jadącym w kierunku Mińska-Mazowieckiego samochodem ciężarowym marki Scania, którym kierował 47-letni obywatel Polski, posiadający wymagane uprawnienia. Kierujący był trzeźwy. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń kierujący motocyklem poniósł śmierć na miejscu. – poinformowała nas mł. asp. Paula Antolak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Policja przekazała nam także, że kierujący motocyklem mężczyzna posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują obecnie policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. W rejonie miejsca, gdzie doszło do tragedii, przez pewien czas będą jeszcze występować utrudnienia w ruchu pojazdów:

– Droga krajowa nr 50 została zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń służb oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów. – mówi mł. asp. Paula Antolak.

Oprócz Policji i Zespołu Ratownictwa Medycznego, na miejsce wypadku skierowano także strażaków z JRG Mińsk Mazowiecki oraz druhów z OSP Brzóze.

Rodzinie tragicznie zmarłego 20-latka składamy wyrazy współczucia.