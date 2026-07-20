W Sokołowie Podlaskim policjanci zatrzymali kierowcę autobusu, który miał ponad promil alkoholu w organizmie!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-20 15:17

W poniedziałkowy poranek, 20 lipca, podczas kontroli drogowej prowadzonej w ramach akcji „Trzeźwość Lokalnie” sokołowscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę autobusu rejsowego. 63-letni mężczyzna przewoził pasażerów, mając w organizmie prawie promil alkoholu! Mężczyzna został zatrzymany, a po badaniu alkomatem mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Prowadzenie autobusu przejął inny kierowca, wezwany na miejsce przez przewoźnika.

Policjant pilnuje mężczyznę dmuchającego w alkomat stacjonarny. O zatrzymaniu kierowcy przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: KPP Sokołów Podlaski/ Materiały prasowe 63-letni kierowca autobusu miał prawie promil alkoholu w organizmie!

Działania pod hasłem „Trzeźwość Lokalnie” od wczesnych godzin porannych trwają dziś, czyli 20 lipca 2026 r., na terenie garnizonu mazowieckiego. Są one ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W akcję włączyli się także mundurowi w Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Około godziny 6.35 w Sokołowie Podlaskim funkcjonariusze miejscowej komendy zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu podmiejskiego, przewożącego pasażerów. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 63‑letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego jest nietrzeźwy. Pomiar wskazał niespełna promil alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Autobus został przekazany drugiemu kierowcy, który przyjechał na miejsce kontroli. – informuje mł. asp. Aneta Szurowska, oficer prasowy sokołowskiej komendy Policji.

W Sokołowie Podlaskim policjanci zatrzymali kierowcę autobusu, który miał ponad promil alkoholu w organizmie!
Autor: KPP Sokołów Podlaski/ Materiały prasowe 63-letni kierowca autobusu miał prawie promil alkoholu w organizmie

Mundurowi przypominają też, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego:

– W tym przypadku szczególnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy autobusu mogło narazić na niebezpieczeństwo pasażerów. Policjanci konsekwentnie będą eliminować z dróg osoby, które lekceważą obowiązujące przepisy i narażają bezpieczeństwo innych. – podkreśla mł. asp. Aneta Szurowska.

Teraz 63-letni mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości).

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