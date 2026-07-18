Zbiórka krwi dla Martyny poszkodowanej w wypadku. Skolim zachęca do przyłączenia się do akcji!

Tragedia na drodze

Łukowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 15 sierpnia w miejscowości Huta Dąbrowa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierująca Volkswagenem 27-latka najechała na tył jadącego w tym samym kierunku roweru, którym kierowała 30-latka z gminy Krzywda. Kobieta wiozła w tym czasie w zamocowanym na rowerze siedzisku 2-letniego synka i siedzącą w foteliku 4-letnią córeczkę.

W wyniku wypadku pokrzywdzona kobieta i jej dzieci doznali poważnych obrażeń ciała, trzema śmigłowcami LPR zostali przetransportowani do szpitali.

Po wypadku 27-latka została zatrzymana. Za spowodowanie wypadku, gdzie pokrzywdzeni doznali bardzo poważnych obrażeń ciała, grozi jej nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Kobieta została tymczasowo aresztowana.

Lokalna społeczność organizuje zbiórkę krwi dla poszkodowanych

Okoliczni mieszkańcy organizują w niedzielę 19 lipca na placu OSP Tuchowicz zbiórkę krwi dla Martyny Dawidek.

- Martyna wielokrotnie oddawała krew, pomagając innym potrzebującym. Dziś to ona potrzebuje naszej pomocy. Przyjdź i podziel się tym, co najcenniejsze – krwią. Każda kropla ma ogromne znaczenie – podkreślają organizatorzy akcji.

19 lipca 2026 r.

w godz. 11:00–15:00

Plac przy OSP Tuchowicz

Krew dla:

Martyny Dawidek

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

ul. dr. Kazimierza Jaczewskiego 8

O przyłączenie się do akcji apeluje Król Latino Skolim, który w materiale wideo w swoich mediach społecznościowych przyznał, że zna osobiście poszkodowaną i bardzo prosi o pomoc dla niej.