Salon kultury i film ,,Odyseja" w kinie Helios Siedlce

- Każde wydarzenie to starannie wybrany film poprzedzony wprowadzeniem znanego krytyka filmowego Tomasza Raczka. Kilkunastominutowy materiał pozwala lepiej zrozumieć zamierzania twórców i ukryte znaczenia, jak też zapoznać się z anegdotami powiązanymi z wyświetlonym tytułem, dzięki czemu seans staje się jeszcze bardziej angażujący. Kameralna, miła atmosfera oraz brak standardowego bloku reklamowego sprawiają, że widz może w pełni skupić się na filmie – informują organizatorzy.

Już 23 lipca o godz. 17.00 w kinie Helios w Siedlcach obejrzycie film pt. ,,Odyseja". Będzie to idealna propozycja na popołudnie w kinie – z dobrą historią i inspirującymi rozmowami.