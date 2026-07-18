Salon kultury i film ,,Odyseja" w kinie Helios Siedlce

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-18 15:18

Salon Kultury Helios to wyjątkowy cykl filmowy stworzony z myślą o dojrzałych miłośnikach wartościowego kina. To coś więcej niż seans – to przyjemny czas na spotkania, rozmowy i wspólne przeżywanie emocji.

Helios Siedlce
Autor: Monika Półbratek Helios Siedlce

- Każde wydarzenie to starannie wybrany film poprzedzony wprowadzeniem znanego krytyka filmowego Tomasza Raczka. Kilkunastominutowy materiał pozwala lepiej zrozumieć zamierzania twórców i ukryte znaczenia, jak też zapoznać się z anegdotami powiązanymi z wyświetlonym tytułem, dzięki czemu seans staje się jeszcze bardziej angażujący. Kameralna, miła atmosfera oraz brak standardowego bloku reklamowego sprawiają, że widz może w pełni skupić się na filmie – informują organizatorzy.

Już 23 lipca o godz. 17.00 w kinie Helios w Siedlcach obejrzycie film pt. ,,Odyseja". Będzie to idealna propozycja na popołudnie w kinie – z dobrą historią i inspirującymi rozmowami.

Salon kultury
Autor: Kino Helios/ Materiały prasowe
Kino
Siedlce