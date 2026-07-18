Siedlce: We wtorek zawyją syreny. Spokojnie to tylko ćwiczenia!

We wtorek ( 21 lipca) w Siedlcach i w całym regionie będzie słychać głośny sygnał syren alarmowych, tego dnia w całym kraju odbędą się ćwiczenia „Alarm 2026”. Pozdrawiam Piotr Woźniak Naczelnik Gabinetu Prezydenta w Urzędzie Miasta Siedl

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI