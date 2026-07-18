- MSWiA zarządza uruchomienie syren alarmowych. W ramach ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem „Alarm 2026”, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządził uruchomienie syren alarmowych w dniu 21 lipca 2026 r. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w godzinach 7.00-19.00 – informuje Piotr Woźniak, Naczelnik Gabinetu Prezydenta w Urzędzie Miasta Siedlce.
Siedlce: We wtorek zawyją syreny. Spokojnie to tylko ćwiczenia!
2026-07-18 15:05
We wtorek ( 21 lipca) w Siedlcach i w całym regionie będzie słychać głośny sygnał syren alarmowych, tego dnia w całym kraju odbędą się ćwiczenia „Alarm 2026”. Pozdrawiam Piotr Woźniak Naczelnik Gabinetu Prezydenta w Urzędzie Miasta Siedl