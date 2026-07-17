Zderzenie osobówek na DK-19 w Puczycach

- Po godzinie 18:00 w Puczycach doszło do kolizji drogowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 51-letni kierujący Volkswagenem podczas manewru wyprzedzania w rejonie skrzyżowania, uderzył w pojazd marki Daewoo Lanos wykonujący manewr skrętu. Samochodem kierował 44-latek. Jedna osoba z niegroźnymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala - informuje asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.