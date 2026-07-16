Święto Policji w Siedlcach, były podziękowania i awanse. Zobacz zdjęcia!

W uroczystości przed siedlecką komenda wzięli udział m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, senator Waldemar Kraska, komendant wojewódzki policji nadinsp. Waldemar Wołowiec, a także przedstawiciele lokalnego samorządu i zaproszeni goście.

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się uroczystym apelem. Funkcjonariusze policji odebrali odznaczenia, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W sposób szczególny podziękowano także sierż. Milenie Romańczuk, która podzieliła się darem życia, niedawno oddała komórki macierzyste kilkuletniemu dziecku z Indii.

- Wasza służba jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych obywateli, ale i prawidłowego funkcjonowania naszego państwa. Bez porządku publicznego, bez bezpieczeństwa nie mamy pomyśleń o dobrym rozwoju żadnego państwa – mówił podczas uroczystości Czesław Mroczek.

Po oficjalnych uroczystościach przy siedleckiej komendzie odbył się piknik. Przybyli mogli odwiedzić stoiska służb mundurowych i obejrzeć policyjny sprzęt.