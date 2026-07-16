Mama i dwójka dzieci w szpitalu. 27-latka kierująca Volkswagenem zatrzymana. Nowe informacje o wypadku w powiecie łukowskim!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-16 9:37

Z poważnymi obrażeniami przetransportowano trzema śmigłowcami LPR 30-latkę i jej dwoje dzieci. Kobieta wioząca rowerem dzieci został potrącona przez kierującą Volkswagenem 27-latkę. Do wypadku doszło w środę ( 15 lipca wieczorem) na trasie Radoryż Smolany – Huta Dąbrowa.

- Przed godziną 19.00 dyżurny łukowskiej Komendy Policji został powiadomiony o zdarzeniu, do którego doszło na drodze pomiędzy Radoryżem Smolanym a Hutą Dąbrową. Ze zgłoszenia wynikało, że kierująca samochodem osobowym potrąciła rowerzystkę. Mundurowi którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili wstępnie, iż kierująca samochodem marki Volkswagen Golf 27-latka z gminy Wola Mysłowska najechała na tył jadącego w tym samym kierunku roweru, którym kierowała 30-latka z gminy Krzywda. Kobieta wiozła w tym czasie w zamocowanym na rowerze siedzisku 2-letniego synka i siedzącą w foteliku 4-letnią córeczkę. W wyniku wypadku pokrzywdzona kobieta i jej dzieci doznali poważnych obrażeń ciała, trzema śmigłowcami LPR zostali przetransportowani do szpitali – informuje asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Policjanci ustalili, iż kierująca Volkswagenem 27-latka była trzeźwa. Kobieta została zatrzymana, w czwartek ( 16 lipca) z jej udziałem będą wykonywane czynności procesowe, a prowadzący postępowanie ustalą szczegóły i okoliczności zaistniałego wypadku drogowego.

Fot. KPP Łuków i OSP Podosie

Trzy śmigłowce LPR na drodze. Obok miniatury rozbitego roweru i volkswagena. O wypadku przeczytasz na Eska Siedlce.
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