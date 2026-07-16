Mama i dwójka dzieci w szpitalu. 27-latka kierująca Volkswagenem zatrzymana. Nowe informacje o wypadku w powiecie łukowskim!

- Przed godziną 19.00 dyżurny łukowskiej Komendy Policji został powiadomiony o zdarzeniu, do którego doszło na drodze pomiędzy Radoryżem Smolanym a Hutą Dąbrową. Ze zgłoszenia wynikało, że kierująca samochodem osobowym potrąciła rowerzystkę. Mundurowi którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili wstępnie, iż kierująca samochodem marki Volkswagen Golf 27-latka z gminy Wola Mysłowska najechała na tył jadącego w tym samym kierunku roweru, którym kierowała 30-latka z gminy Krzywda. Kobieta wiozła w tym czasie w zamocowanym na rowerze siedzisku 2-letniego synka i siedzącą w foteliku 4-letnią córeczkę. W wyniku wypadku pokrzywdzona kobieta i jej dzieci doznali poważnych obrażeń ciała, trzema śmigłowcami LPR zostali przetransportowani do szpitali – informuje asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.