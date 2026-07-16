Siedlce dostały blisko 10 milionów złotych na nowe autobusy elektryczne

Dzięki unijnemu wsparciu na ulice Siedlec wyjadą cztery fabrycznie nowe, w pełni elektryczne autobusy. Będą to dwa pojazdy klasy MEGA, czyli modele przegubowe przeznaczone do obsługi najbardziej obciążonych linii, oraz dwa standardowe autobusy klasy MAXI. Zakup ekologicznych pojazdów to jednak nie wszystko. Aby zapewnić im sprawne funkcjonowanie, w ramach projektu na terenie zajezdni MPK zostanie wybudowana i uruchomiona nowoczesna stacja szybkiego ładowania.

Nowe autobusy zostaną zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie podróżnych. Pojazdy będą w pełni niskopodłogowe i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, seniorów oraz rodziców podróżujących z dziecięcymi wózkami. Standardem na pokładzie będzie nowoczesny system informacji pasażerskiej, zaawansowany monitoring dbający o bezpieczeństwo pasażerów oraz urządzenia w pełni zintegrowane z systemem Siedleckiej Karty Miejskiej.

Inwestycja, której finalizacja planowana jest na 2028 rok. Nowe, bezemisyjne autobusy zastąpią starsze pojazdy spalinowe, co realnie przełoży się na ograniczenie emisji spalin oraz zmniejszenie hałasu na siedleckich ulicach.

Inf. pras.