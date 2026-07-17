167 km/h, alkohol, narkotyki i brak prawa jazdy. Policjanci przerwali niebezpieczną jazdę 20-latka

Wydziału Ruchu Drogowego garwolińskiej komendy, patrolując trasę S17 w gminie Sobolew ( powiat garwoliński) namierzyli Hondę pędzącą 167 km/h przy dopuszczalnych 120 km/h.

Podczas próby zatrzymania pojazdu funkcjonariusze zauważyli, że kierowca wyrzuca przez okno najpierw niewielkie zawiniątko, a później większy przedmiot. Policjanci szybko odnaleźli rzeczy, których chciał się pozbyć – woreczek z narkotykami i elektroniczną wagę, która mogła służyć do porcjowania nielegalnych substancji. To jednak dopiero początek.

- W samochodzie 20-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego policjanci zabezpieczyli mefedron i marihuanę. Badanie trzeźwości kierowcy wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie, a narkotest dał wynik pozytywny na amfetaminę i kokainę. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. W hondzie podróżowały także trzy inne młode osoby. Samochód sholowanao na policyjny parking. Policjanci chcieli zatrzymać prawo jazdy kierowcy, jednak po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że dokument został mu już wcześniej odebrany przez inną jednostkę policji – również za kierowanie pod działaniem alkoholu - informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

20‑latek trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania substancji psychotropowych i środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawiania wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.