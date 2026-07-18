Tymczasowy areszt dla kobiety, która potrąciła rowerzystkę i dwójkę jej dzieci w powiecie łukowskim

Łukowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w środę w miejscowości Huta Dąbrowa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierująca Volkswagenem 27-latka najechała na tył jadącego w tym samym kierunku roweru, którym kierowała 30-latka z gminy Krzywda. Kobieta wiozła w tym czasie w zamocowanym na rowerze siedzisku 2-letniego synka i siedzącą w foteliku 4-letnią córeczkę.
W wyniku wypadku pokrzywdzona kobieta i jej dzieci doznali poważnych obrażeń ciała, trzema śmigłowcami LPR zostali przetransportowani do szpitali.
Po wypadku 27-latka została zatrzymana i już usłyszała zarzut. Za spowodowanie wypadku, gdzie pokrzywdzeni doznali bardzo poważnych obrażeń ciała, grozi jej nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
- 18 lipca Sąd przychylił się do wniosku łukowskiej Policji oraz Prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy wobec 27-latki. Co najmniej 3 najbliższe miesiące kobieta spędzi w areszcie tymczasowym – informuje asp. szt. Marcin Józwik z KPP w Łukowie.