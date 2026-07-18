Tymczasowy areszt dla kobiety, która potrąciła rowerzystkę i dwójkę jej dzieci w powiecie łukowskim

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-18 14:11

Sąd przychylił się do wniosku łukowskiej Policji oraz Prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy wobec 27-latki. Kobieta kierując Volkswagenem potrąciła 30-latkę wiozącą rowerem dwójkę małych dzieci. Pokrzywdzeni z poważnymi urazami zostali przetransportowani śmigłowcami LPR do szpitali.

Trzy śmigłowce LPR na drodze. Na miniaturowej wstawce policjant prowadzi kobietę w kajdankach. Czytaj w Eska Siedlce.
Autor: KPP Łuków/ Canva.com

Łukowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w środę w miejscowości Huta Dąbrowa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierująca Volkswagenem 27-latka najechała na tył jadącego w tym samym kierunku roweru, którym kierowała 30-latka z gminy Krzywda. Kobieta wiozła w tym czasie w zamocowanym na rowerze siedzisku 2-letniego synka i siedzącą w foteliku 4-letnią córeczkę.

W wyniku wypadku pokrzywdzona kobieta i jej dzieci doznali poważnych obrażeń ciała, trzema śmigłowcami LPR zostali przetransportowani do szpitali.

Po wypadku 27-latka została zatrzymana i już usłyszała zarzut. Za spowodowanie wypadku, gdzie pokrzywdzeni doznali bardzo poważnych obrażeń ciała, grozi jej nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

- 18 lipca Sąd przychylił się do wniosku łukowskiej Policji oraz Prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy wobec 27-latki. Co najmniej 3 najbliższe miesiące kobieta spędzi w areszcie tymczasowym – informuje asp. szt. Marcin Józwik z KPP w Łukowie.

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