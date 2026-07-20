Sokołowscy policjanci zatrzymali kierowcę autobusu, który miał prawie promil alkoholu w organizmie!

Działania pod hasłem „Trzeźwość Lokalnie” od wczesnych godzin porannych trwają dziś, czyli 20 lipca 2026 r., na terenie garnizonu mazowieckiego. Są one ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W akcję włączyli się także mundurowi z Sokołowa Podlaskiego.

– Około godziny 6.35 w Wyrozębach-Podawcach funkcjonariusze sokołowskiej komendy zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu podmiejskiego, przewożącego pasażerów. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 63‑letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego jest nietrzeźwy. Pomiar wskazał niespełna promil alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Autobus został przekazany drugiemu kierowcy, który przyjechał na miejsce kontroli. – informuje mł. asp. Aneta Szurowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Autor: KPP Sokołów Podlaski/ Materiały prasowe 63-letni kierowca autobusu miał prawie promil alkoholu w organizmie

Mundurowi przypominają też, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego:

– W tym przypadku szczególnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy autobusu mogło narazić na niebezpieczeństwo pasażerów. Policjanci konsekwentnie będą eliminować z dróg osoby, które lekceważą obowiązujące przepisy i narażają bezpieczeństwo innych. – podkreśla mł. asp. Aneta Szurowska.

Teraz 63-letni mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości).