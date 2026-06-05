Spotkanie w ramach projektu „Sport dla Każdego” w Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach

Uroczyste otwarcie spotkania rozpoczęło wystąpienie dyrektora „Dziesiątki” Daniela Wiszniewskiego, który podkreślił, jak istotną rolę odgrywa sport w kształtowaniu charakteru, prozdrowotnych nawyków i więzi międzyludzkich.

Następnie psycholog Joanna Ługowska, dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, wygłosiła ważną prelekcję na temat znaczenia motywacji, wysiłku i konsekwencji w dążeniu do celu. To przesłanie do młodych ludzi potwierdzili kolejni goście:

Dariusz Rzewuski – wieloletni trener tenisa stołowego związany z MKS Pogoń Siedlce,

– wieloletni trener tenisa stołowego związany z MKS Pogoń Siedlce, Adam Kulik – pasjonat nordic walkingu,

– pasjonat nordic walkingu, Agnieszka Ozga – osoba niesłysząca o wszechstronnych zainteresowaniach i sukcesach odnoszonych w szermierce, bilardzie, tenisie stołowym i kręglach,

– osoba niesłysząca o wszechstronnych zainteresowaniach i sukcesach odnoszonych w szermierce, bilardzie, tenisie stołowym i kręglach, Piotr Sikorski – paraolimpijczyk, medalista mistrzostw świata i Europy oraz wielokrotny mistrz Polski.

„Niezwykli Goście” swoją postawą pokazali czym jest przełamywanie własnych barier oraz lęków i jak ważne jest rozwijanie zainteresowań i pasji. Pokazowe ćwiczenia, oprócz nieukrywanej radości, były też okazją do budowania prawidłowych relacji rówieśniczych.

Zaprezentowane zostały również występy taneczne przygotowane przez uczniów SP 10 oraz grupę „Damy radę” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach.

Źródło: inf. pras. SP10