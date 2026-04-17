Akcja Straży Granicznej w Siedlcach. Zatrzymano dwoje obywateli Ukrainy!

Po ponad roku czynności operacyjno-śledczych prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. 9 kwietnia 2026 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie Siedlec. W jej wyniku zatrzymano dwoje obywateli Ukrainy – 51-letnią kobietę oraz 63-letniego mężczyznę – podejrzanych o legalizowanie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani mogli umożliwić nielegalny pobyt na terytorium Polski ponad 600 cudzoziemcom, a skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób. Podejrzanym przedstawiono zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach uprawniających cudzoziemców do przekroczenia granicy RP oraz do pobytu wbrew obowiązującym przepisom - informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Równolegle funkcjonariusze dokonali przeszukań w 12 lokalizacjach powiązanych z działalnością podejrzanych. W toku tych czynności ujawniono i zabezpieczono m.in. dokumenty poświadczające nieprawdę, pieczątki instytucji państwowych oraz podmiotów leczniczych, które były wykorzystywane do fałszowania dokumentacji pobytowej.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.