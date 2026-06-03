Stok Lacki: Pożar dwóch samochodów – policja szuka podpalacza!

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzą postępowanie w sprawie podpalenia dwóch samochodów, do którego doszło 22 maja w godzinach 14:15–16:30 przy ul. Wrzosowej w Stoku Lackim, podczas trwania pikniku rodzinnego na terenie Zespołu Oświatowego.
W wyniku działania sprawcy lub sprawców uszkodzone zostały pojazdy marki Honda i BMW. Łączna wartość strat wynosi około 43 tysięcy złotych.
- Apelujemy do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KMP w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 91 lub osobiste zgłoszenie się do siedziby Komendy przy ul. Starowiejskiej 66. Szczególnie prosimy o kontakt osoby, których pojazdy wyposażone były w wideorejestratory i mogły zarejestrować okoliczności zdarzenia. Każda informacja może mieć znaczenie dla sprawy – mówi kom. Ewelina Radomyska z KMP Siedlce.