Stok Lacki: Pożar dwóch samochodów – policja szuka podpalacza!

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzą postępowanie w sprawie podpalenia dwóch samochodów, do którego doszło 22 maja w godzinach 14:15–16:30 przy ul. Wrzosowej w Stoku Lackim, podczas trwania pikniku rodzinnego na terenie Zespołu Oświatowego.

W wyniku działania sprawcy lub sprawców uszkodzone zostały pojazdy marki Honda i BMW. Łączna wartość strat wynosi około 43 tysięcy złotych.