NoveKino Siedlce zaprasza 10 czerwca na film „Wolność po włosku” w ramach cyklu „Oczami Kobiet”

– Zapraszamy na czerwcową odsłonę uwielbianego cyklu Oczami Kobiet już 10 czerwca. Wspólnie przeniesiemy się do słonecznej Italii… Tym razem na wielkim ekranie zagości elektryzująca nowość prosto z MFF w Cannes – „Wolność po włosku”. To niezwykły, pełen pasji portret wybitnej włoskiej pisarki Goliardy Sapienzy, jednej z najbardziej fascynujących kobiet lat 80., niepokornej outsiderki, która brawurowo wymykała się wszelkim schematom. – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Film „Wolność po włosku” to hipnotyzująca opowieść o przyjaźni, siostrzeństwie i nieposkromionej potrzebie wolności. W rolę tej bezkompromisowej ikony wciela się wspaniała Valeria Golino, która po mistrzowsku łączy na ekranie sprzeczności: intelekt i zmysłowość, brawurę i czułość, melancholię i bunt.

Cykl „Oczami Kobiet” to idealna przestrzeń, by wspólnie w kobiecym gronie zanurzyć się w tej rzymskiej, pełnej słońca i emocji historii o odradzaniu się na nowo. NoveKino Siedlce zaprasza już 10 czerwca o 19:00. Przekonajcie się same, jak smakuje prawdziwa wolność!

Bilety dostępne w kasach kina oraz online: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19714