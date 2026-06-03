NoveKino Siedlce zaprasza 10 czerwca na film „Wolność po włosku” w ramach cyklu „Oczami Kobiet”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-03 10:39

Pracownicy NoveKino Siedlce obiecują kolejny niezapomniany wieczór w kobiecym gronie. W środę 10 czerwca odbędzie się najbliższe spotkanie organizowane w ramach cyklu „Oczami Kobiet”. O godz. 19.00 będzie można zobaczyć film pt. „Wolność po włosku”.

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Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Grupa kobiet stojących i rozmawiających w słabo oświetlonym pomieszczeniu. W centralnej części obrazu widoczna jest kobieta o długich, blond włosach, ubrana w ciemny golf, uśmiechnięta i patrząca w lewo, trzymająca w dłoni biały kubek. Otacza ją kilka innych kobiet, z których niektóre trzymają kieliszki z napojem, a inne opierają się o wysoki, okrągły stolik. Tło jest ciemne z kilkoma jasnymi, okrągłymi lampami sufitowymi oraz dwoma podświetlonymi plakatami lub ekranami po lewej stronie.

Zapraszamy na czerwcową odsłonę uwielbianego cyklu Oczami Kobiet już 10 czerwca. Wspólnie przeniesiemy się do słonecznej Italii… Tym razem na wielkim ekranie zagości elektryzująca nowość prosto z MFF w Cannes – „Wolność po włosku”. To niezwykły, pełen pasji portret wybitnej włoskiej pisarki Goliardy Sapienzy, jednej z najbardziej fascynujących kobiet lat 80., niepokornej outsiderki, która brawurowo wymykała się wszelkim schematom. – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Film „Wolność po włosku” to hipnotyzująca opowieść o przyjaźni, siostrzeństwie i nieposkromionej potrzebie wolności. W rolę tej bezkompromisowej ikony wciela się wspaniała Valeria Golino, która po mistrzowsku łączy na ekranie sprzeczności: intelekt i zmysłowość, brawurę i czułość, melancholię i bunt.

Cykl „Oczami Kobiet” to idealna przestrzeń, by wspólnie w kobiecym gronie zanurzyć się w tej rzymskiej, pełnej słońca i emocji historii o odradzaniu się na nowo. NoveKino Siedlce zaprasza już 10 czerwca o 19:00. Przekonajcie się same, jak smakuje prawdziwa wolność!

Bilety dostępne w kasach kina oraz online: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19714

Film „Wolność po włosku”

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Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe
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