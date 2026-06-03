Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie wykonywania robót doszło do zawalenia się szczytu budynku. W wyniku zdarzenia obrażeń doznał 50-letni pracownik firmy remontowej, który został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia - informuje Weronika Wujek z KPP w Łosicach.