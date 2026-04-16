Siedlce: Żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej. Incydent w czasie ćwiczeń służb mundurowych!

- 15 kwietnia 2026 roku na strzelnicy cywilnej w Siedlcach doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego postrzelony w udo został funkcjonariusz Służby Więziennej. Uszkodzenie ciała nie zagraża jego życiu i zdrowiu. W związku z faktem, że sprawcą postrzelenia jest żołnierz czynności na miejscu zdarzenia prowadziła Żandarmeria Wojskowa o czyn z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk – informuje ppłk Dariusz Rozkosz, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Możemy tylko powiedzieć, że były to oddzielne zajęcia strzeleckie prowadzone przez Służbę Więzienną jak i żołnierza – dodaje ppłk Dariusz Rozkosz.

O zdarzeniu powiadomiono Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Śledczy będą m.in. sprawdzać, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.