Siedlce: Żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej. Incydent w czasie ćwiczeń służb mundurowych!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-04-16 10:59

Do groźnego incydentu doszło w środę (15 kwietnia) na strzelnicy w Siedlcach. Podczas wspólnych ćwiczeń służb mundurowych postrzelony został funkcjonariusz Służby Więziennej.

strzelnica

i

Autor: Pexels.com

- 15 kwietnia 2026 roku na strzelnicy cywilnej w Siedlcach doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego postrzelony w udo został funkcjonariusz Służby Więziennej. Uszkodzenie ciała nie zagraża jego życiu i zdrowiu. W związku z faktem, że sprawcą postrzelenia jest żołnierz czynności na miejscu zdarzenia prowadziła Żandarmeria Wojskowa o czyn z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk – informuje ppłk Dariusz Rozkosz, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Jak udało się nam ustalić uszkodzenie ciała nie zagraża życiu i zdrowiu funkcjonariusza Służby Więziennej. 

Możemy tylko powiedzieć, że były to oddzielne zajęcia strzeleckie prowadzone przez Służbę Więzienną jak i żołnierza – dodaje ppłk Dariusz Rozkosz.

O zdarzeniu powiadomiono Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. 

Śledczy będą m.in. sprawdzać, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.

służba więzienna
Siedlce
postrzelenie
strzelnica
wojsko